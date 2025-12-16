Vendedores se preparan con productos de temporada previo a las fiestas decembrinas

Tegucigalpa, Honduras.-En plena temporada navideña y a pocos días de celebrarse la Navidad, cientos de comerciantes de los principales mercados de la capital registran un incremento en la afluencia de compradores que buscan productos tradicionales para las festividades de fin de año.

EL HERALDO constató, durante un recorrido por el mercado Colón, que el ambiente navideño ya se vive en sus estrechos y concurridos callejones, donde predominan productos de alta demanda como la rapadura de dulce, las rosquillas y las hojas de nacatamal.

De acuerdo con los vendedores, los precios varían según el comerciante y la calidad del producto. Las hojas de nacatamal, elaboradas a partir de hoja de banano, se comercializan entre 20 y 40 lempiras, cantidad que alcanza para envolver aproximadamente tres nacatamales.

Otro de los productos más solicitados en estos días es la rapadura de dulce, cuyos precios oscilan entre 45 y 60 lempiras, impulsados por su uso en bebidas y postres típicos de la Navidad.

Además, el precio de las rosquillas ronda los 70 lempiras por paquete de 12 unidades, un postre tradicional que durante las fiestas decembrinas suele servirse acompañado de miel o dulce.

El bolillo, utilizado para la preparación de las tradicionales torrejas de diciembre, se cotiza entre 40 y 60 lempiras, la bolsa de ocho unidades.

Por su parte, los condimentos empleados en la elaboración de nacatamales —como achiote, consomé de pollo, ajo molido, comino y pimienta negra— mantienen un precio aproximado de 30 lempiras la media libra.

Y la harina de maíz, ingrediente principal de la masa para nacatamales, se comercializa en 40 lempiras el paquete de cinco libras.

Ante el amplio catálogo de precios, los vendedores de los mercados capitalinos con mayor flujo de gente aseguraron que se mantienen a la espera de la población hondureña en estas fiestas navideñas.

“En los mercados Colón y San Isidro mantenemos una alta variedad de productos de temporada, con diferentes precios. Invitamos a la población a visitarnos y surtirse en esta época navideña”, expresó la locataria Mariela Ramos.