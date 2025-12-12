Mercados capitalinos reportan baja en ventas durante la temporada decembrina

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la alta demanda de alimentos y postres propios de la época, los principales mercados de Tegucigalpa y Comayagüela se preparan para recibir a la población hondureña durante las festividades navideñas y de Año Nuevo.

Sin embargo, comerciantes y emprendedores reportan que, a 12 días de la Nochebuena, las ventas están por debajo de lo esperado debido al bajo movimiento económico que marcó este 2025.

Un recorrido de EL HERALDO por los principales centros de abasto confirmó que, en comparación con 2024, las ventas vienen bajas, situación que los vendedores atribuyen al incremento en los precios de los productos de temporada y la inestabilidad electoral que todavía persiste.

"En general este año es difícil para los que nos dedicamos a las ventas, en especial durante diciembre porque tenemos expectativas que esta es nuestra época fuerte de ventas, pero el flujo de gente es mínimo", aseguró

Los comerciantes también señalaron que las recientes elecciones generales del pasado 30 de noviembre influyeron en el comportamiento del mercado.

"La gente aún tiene miedo, nosotros solo queremos que todo se aclare, independientemente de quien sea nuestro próximo presidente esto nos está afectando a todos", apuntó Alonso Galo, propietario de carnicería "La Sureña" que desde hace 55 años se dedica a la venta de carne en el Mercado San Miguel Arcángel de Tegucigalpa.