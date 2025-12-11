Sin Villa Navideña: la capital se ilumina con espacios navideños para las familias

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos pueden disfrutar de las atracciones que ofrece la ciudad, ya que varios espacios recreativos adornados con motivos navideños están abiertos para recibir a las familias y grupos de amigos durante esta época festiva.
Con el anuncio de la no instalación de la tradicional Villa Navideña este 2025 por parte de la Alcladía Municipal, la primera opción destaca en la avenida Cervantes del centro histórico de la capital, donde los visitantes pueden tomarse fotografías, disfrutar de luces multicolores y recorrer un ambiente lleno de tradiciones y actividades propias de diciembre.
Este corredor, uno de los más emblemáticos de Tegucigalpa, ofrece un espacio al aire libre ideal para caminar, realizar compras, sentarse en un café y, durante el día, visitar la Biblioteca Nacional para pasar un rato de lectura y tranquilidad.
Otro punto imperdible es una Villa Navideña instalada en el Parque Cerro Juana Laínez, un sitio que se ha convertido en favorito de los niños, quienes disfrutan de shows de luces infantiles, presentaciones especiales y juegos pirotécnicos.
Este espacio abre de lunes a miércoles de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche, con permanencia hasta las 10:00 pm, y sus precios son accesibles tanto para niños como para adultos, garantizando un ambiente familiar.
De jueves a domingo, la Villa atiende al público de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, permitiendo estancia hasta las 11:00 pm, lo que facilita la visita de quienes buscan actividades recreativas después de la jornada laboral.
En lo alto de Tegucigalpa, el Parque El Picacho también se ilumina con miles de luces y escenarios coloridos que invitan a convivir en familia. Los renos decorativos, los espacios fotográficos y el ambiente navideño acompañan a los visitantes durante todo el recorrido.
Los horarios de El Picacho son extendidos, ya que está abierto todos los días desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada, permitiendo a los capitalinos disfrutar del lugar tanto de día como de noche.
En cuanto a los precios, los niños de 0 a 3 años ingresan gratis; los menores de 4 a 11 años pagan 25 lempiras; jóvenes y adultos de 12 a 59 años cancelan 50 lempiras; los adultos mayores de 60 años tienen un costo especial de 20 lempiras; y los extranjeros también pagan 50 lempiras. Las personas con discapacidad cuentan con beneficios: niños gratis y adultos por 25 lempiras.
El campo de Para Marte se suma a la oferta navideña con actividades y espacios familiares. Aunque este año la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) no realizará su tradicional Villa Navideña, sí desarrollará actividades especiales en barrios y colonias para llevar alegría a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.