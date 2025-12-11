Sin Villa Navideña: la capital se ilumina con espacios navideños para las familias

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos pueden disfrutar de las atracciones que ofrece la ciudad, ya que varios espacios recreativos adornados con motivos navideños están abiertos para recibir a las familias y grupos de amigos durante esta época festiva.

Con el anuncio de la no instalación de la tradicional Villa Navideña este 2025 por parte de la Alcladía Municipal, la primera opción destaca en la avenida Cervantes del centro histórico de la capital, donde los visitantes pueden tomarse fotografías, disfrutar de luces multicolores y recorrer un ambiente lleno de tradiciones y actividades propias de diciembre.

Este corredor, uno de los más emblemáticos de Tegucigalpa, ofrece un espacio al aire libre ideal para caminar, realizar compras, sentarse en un café y, durante el día, visitar la Biblioteca Nacional para pasar un rato de lectura y tranquilidad.

Otro punto imperdible es una Villa Navideña instalada en el Parque Cerro Juana Laínez, un sitio que se ha convertido en favorito de los niños, quienes disfrutan de shows de luces infantiles, presentaciones especiales y juegos pirotécnicos.