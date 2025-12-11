Xiomara Castro denuncia que los votantes de Libre "sufrieron amenazas de maras y pandillas"

Tegucigalpa, Honduras.- En su discurso durante la ceremonia de ascensos y condecoraciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, la presidenta Xiomara Castro aseguró que los votantes del partido Libertad y Refundación (Libre) sufrieron amenazas de maras y pandillas antes de las elecciones del 30 de noviembre y también condenó la injerencia de los “Estados Unidos”. Castro inició conmemorando los 200 años de creación del Ejército. “Durante la refundación de la patria iniciada con mi mandato, ha cumplido con responsabilidad, lealtad y patriotismo las misiones en defensa dentro del marco de la Constitución”.

A pocos días de entregar el poder, Castro aseguró que heredó un país “devastado” por una profunda crisis económica. “Asumimos un Estado saqueado, arrodillado ante el crimen organizado; un narcoestado cuyo expresidente fue condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas en cortes internacionales”, expresó. Castro aseguró que las Fuerzas Armadas han tenido un papel importante en “romper cualquier vínculo con estructuras criminales, narcotraficantes, maras y pandillas, delincuentes comunes y de cuello blanco”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Quiero reconocer públicamente al general Roosevelt Hernández su patriótica y correcta conducción como jefe del Estado Mayor Conjunto, y a los generales que lo acompañan”, dijo Castro. La presidenta afirmó que “golpes de Estado nunca más” y aseguró que “se garantizó la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, porque en el régimen anterior fue violentado”. Destacó la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la corrupción y el papel que jugaron en la garantía de las elecciones.