Así luce la Villa Navideña 2025 de El Salvador, la más grande de la región

La capital salvadoreña inauguró la Villa Navideña 2025, un espacio festivo que, según las autoridades, se consolida como el más grande de la región al abarcar cerca de 242 mil metros cuadrados y unas 20 cuadras en el Centro Histórico.
La apertura se realizó el viernes de diciembre en horas de la noche y marcó el inicio de un mes lleno de actividades gratuitas, ya que el recinto permanecerá abierto todos los días de diciembre, desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche.
El proyecto integra tres plazas icónicas y una amplia variedad de atracciones que buscan atraer a visitantes nacionales e internacionales.
En la plaza Gerardo Barrios fue colocado el árbol de Navidad más alto de Centroamérica, con una estructura cercana a los 55 metros, además del escenario principal y la Casa del Grinch, uno de los espacios más concurridos.
La plaza Morazán alberga la Fábrica de Galletas y la Estación del Tren, zonas diseñadas para experiencias inmersivas dirigidas a las familias, con iluminación, ambientaciones y personajes navideños.
Mientras tanto, en la plaza Libertad se instaló el Mercado Navideño, donde emprendedores y comerciantes locales ofrecen productos de temporada, artesanías y gastronomía típica.
A estas atracciones se suman la Casa de Santa y la Casa de Lula, puntos que se han convertido en paradas obligatorias para los asistentes que buscan actividades y fotografías con personajes tradicionales.
Según datos de las autoridades estimaron que en 2024 la Villa Navideña recibió unos 2.5 millones de visitantes al nivel nacional y extrajenros.
Las autoridades proyectan superar esa cifra en 2025 debido la ampliación de espacios y a la creciente afluencia turística en el país salvadoreño.
Con esta edición, las autoridades buscan celebrar la Navidad con una propuesta llena de colores, luces y espacios temáticos que promueven la convivencia familiar.