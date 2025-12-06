Su pareja olía su ropa interior y la controlaba: Ana Martínez, hondureña asesinada en EE UU

Antecedentes de maltrato y agresiones estarían vinculados al crimen de la joven hondureña Ana Martínez, asesinada presuntamente por su pareja, quien se quitó la vida tras cometer el hecho. Así lo reveló una de sus amistades tras el suceso.
Ana Martínez, una madre originaria de Catacamas, Olancho, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en el sector de City View, Greenville County, en Carolina del Sur, Estados Unidos.
Según la información preliminar, Ana y su pareja, un ciudadano mexicano, fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda alrededor de la 1:50 p.m. del viernes.
Los cuerpos fueron hallados luego de que un vecino realizara una llamada de emergencia al 911, quienes al llegar al lugar los encontraron con heridas de bala.
Las primeras investigaciones indican que su pareja, de quien hasta el momento no se ha revelado el nombre, primero la mató a ella y luego se quitó la vida.
Algo que llamó la atención en el caso fue el antecedente de la pareja de Ana, pues se presume que ella sufría de violencia doméstica desde hace varios meses y había denunciado en varias ocasiones los patrones de control y abuso de él.
Gladys López, amiga cercana de Ana, reveló que ella un día le contó "cómo él la controlaba al punto de oler incluso su ropa interior, sin imaginar que llegaría a tanto".
"Mi amiga Ana nos duele tanto a quienes la tuvimos cerca; se lleva una parte de nuestros corazones. Dios nos proteja de hombres narcisistas", lamentó.
Ana Martínez era madre de dos hijos, quienes hoy quedan en la orfandad, tras la muerte de ambos.
Amigos y familiares expresaron su consternación y dolor en redes sociales, mientras el forense del condado continúa recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias exactas de este crimen.