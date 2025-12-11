Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi

Olimpia, Motagua y Marathón dan la sorpresa. Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol de Honduras a pocos menos de un mes para el final del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.
Enrique Vásquez - El jugador de perfil izquierdo no continuará ligado al UPNFM. El futbolista tendrá que buscar casa fuera de la manda de los lobos.
Daniel Meléndez - Motagua lo quiso, pero Diego Vázquez le cerró las puertas del nido cuando ya tenía un precontrato listo para firmar. Ahora el jugador, tras cumplir su torneo con el Independiente de Siguatepeque, se incorporará al Policía Nacional FC.
José Mendoza - El portero de 36 años no continuaría con Leones FC de la Liga de Ascenso ya que producto de su buen desempeño ha sido tentado por varios clubes de la Liga Nacional como CD Choloma, Juticalpa, pero el que más instiste por él es Policía Nacional FC.
Josué Villafranca - Autor de 9 goles, ninguno de penal, el delantero de 26 años confirmo vía sus redes sociales que continuará ligado al Juticalpa FC para el próximo 2026, al menos para el inicio de año, es decir para todo el Clausura.
Ángel Villatoro - A pesar de haber salido por actos de indisciplina del Olancho FC, el bebote tiene mercado. Real España se ha unido a la puja por hacerse con los goles del gigantón delantero de 20 años.
Wisdom Quayé - El lateral derecho hondureño quedó como agente libre tras rescindir con el Victoria, de donde salió por impagos.
Roberto Moreira - Profesionalismo al más alto nivel. El delantero paraguayo de 38 años confirmó que tiene ofertas, pero que su misión es cumplir su contrato con los lobos de la UPNFM, con quienes le quedan seis meses más.
Leider Anaya - CD Choloma continuará contando con los goles del colombiano, quien de los extranjeros es el único que se quedará. Anotó 6 goles en 14 compromisos con los maquileros. Real España lo tentó.
Yeison Mosquera - CD Choloma le dio las gracias al defensa colombiano, que no continuará con el club para el 2026.
Jeison Truque - Vino del ascenso con los cholomeños, pero por problemas económicos, el club y el jugador han decidido separar sus caminos.
José Zamora - El futbolista colombiano ha sido dado de baja por el CD Choloma para el 2026.
Erick Puerto - Tiene mucho mercado el delantero hondureño de 23 años que ha anotado 16 goles con el Platense. Su salida al exterior podría hacerse oficial en enero del 2026. China se sumó al destino que ya tenía con clubes interesados, donde estaban de la MLS, México y Ucrania.
Alexy Vega - Desde la MLS siguen buscando e insistiendo por el fichaje del hondureño del Marathón. Minnesota United es uno de los clubes interesndos en la prodigiosa pierna zurda del ceibeño. De momento está cómodo en los verdes.
Bryan Moya - Motagua descarta totalmente las informaciones en torno a un hipotetico fichaje de la bestia, quien fue despedido por el Real España.
Michaell Chirinos - El atacante hondureño saldría del Olimpia en enero del 2026 con rumbo a una liga exótica, pero donde hay buen pago: desde Indonesia buscan el desequilibrio del hondureño.
Kevin López - El 'Choloma' después que rescindir por mutuo acuerdo su convenio con el Olimpia, podría volver a los Cremas del Comunicaciones de Guatemala.
Nicolás Messiniti - Diario DIEZ informa que el sábado pasado el ariete argentino autor de 15 goles en el torneo se reunió con parte de la dirigencia del Marathón y algunos patrocinadores para alargar la estadía del jugador en huestes esmeraldas. Olimpia lo ha tentado y también Real España, aparte de un club de Guatemala.
Motagua tiene ya a Pablo Cacho como fichaje confirmado para enero del 2026. Solamente habrá dos o tres contrataciones; los azules buscan un 10 y un 5.
Rodrigo Auzmendi - El menor de los Auzmendi podría dejar el Banfield de Argentina ya que desde Rusia los clubes Akhmat Grozny y FC Sochi preguntaron las condiciones por el delantero del Taladro.