  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi

Tras el final de las vueltas regulares, comienza a moverse con mayor intensidad en mercado de piernas en Honduras

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 13:06
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
1 de 20

Olimpia, Motagua y Marathón dan la sorpresa. Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol de Honduras a pocos menos de un mes para el final del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.

Foto: EL HERALDO.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
2 de 20

Enrique Vásquez - El jugador de perfil izquierdo no continuará ligado al UPNFM. El futbolista tendrá que buscar casa fuera de la manda de los lobos.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
3 de 20

Daniel Meléndez - Motagua lo quiso, pero Diego Vázquez le cerró las puertas del nido cuando ya tenía un precontrato listo para firmar. Ahora el jugador, tras cumplir su torneo con el Independiente de Siguatepeque, se incorporará al Policía Nacional FC.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
4 de 20

José Mendoza - El portero de 36 años no continuaría con Leones FC de la Liga de Ascenso ya que producto de su buen desempeño ha sido tentado por varios clubes de la Liga Nacional como CD Choloma, Juticalpa, pero el que más instiste por él es Policía Nacional FC.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
5 de 20

Josué Villafranca - Autor de 9 goles, ninguno de penal, el delantero de 26 años confirmo vía sus redes sociales que continuará ligado al Juticalpa FC para el próximo 2026, al menos para el inicio de año, es decir para todo el Clausura.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
6 de 20

Ángel Villatoro - A pesar de haber salido por actos de indisciplina del Olancho FC, el bebote tiene mercado. Real España se ha unido a la puja por hacerse con los goles del gigantón delantero de 20 años.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
7 de 20

Wisdom Quayé - El lateral derecho hondureño quedó como agente libre tras rescindir con el Victoria, de donde salió por impagos.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
8 de 20

Roberto Moreira - Profesionalismo al más alto nivel. El delantero paraguayo de 38 años confirmó que tiene ofertas, pero que su misión es cumplir su contrato con los lobos de la UPNFM, con quienes le quedan seis meses más.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
9 de 20

Leider Anaya - CD Choloma continuará contando con los goles del colombiano, quien de los extranjeros es el único que se quedará. Anotó 6 goles en 14 compromisos con los maquileros. Real España lo tentó.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
10 de 20

Yeison Mosquera - CD Choloma le dio las gracias al defensa colombiano, que no continuará con el club para el 2026.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
11 de 20

Jeison Truque - Vino del ascenso con los cholomeños, pero por problemas económicos, el club y el jugador han decidido separar sus caminos.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
12 de 20

José Zamora - El futbolista colombiano ha sido dado de baja por el CD Choloma para el 2026.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
13 de 20

Erick Puerto - Tiene mucho mercado el delantero hondureño de 23 años que ha anotado 16 goles con el Platense. Su salida al exterior podría hacerse oficial en enero del 2026. China se sumó al destino que ya tenía con clubes interesados, donde estaban de la MLS, México y Ucrania.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
14 de 20

Alexy Vega - Desde la MLS siguen buscando e insistiendo por el fichaje del hondureño del Marathón. Minnesota United es uno de los clubes interesndos en la prodigiosa pierna zurda del ceibeño. De momento está cómodo en los verdes.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
15 de 20

Bryan Moya - Motagua descarta totalmente las informaciones en torno a un hipotetico fichaje de la bestia, quien fue despedido por el Real España.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
16 de 20

Michaell Chirinos - El atacante hondureño saldría del Olimpia en enero del 2026 con rumbo a una liga exótica, pero donde hay buen pago: desde Indonesia buscan el desequilibrio del hondureño.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
17 de 20

Kevin López - El 'Choloma' después que rescindir por mutuo acuerdo su convenio con el Olimpia, podría volver a los Cremas del Comunicaciones de Guatemala.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
18 de 20

Nicolás Messiniti - Diario DIEZ informa que el sábado pasado el ariete argentino autor de 15 goles en el torneo se reunió con parte de la dirigencia del Marathón y algunos patrocinadores para alargar la estadía del jugador en huestes esmeraldas. Olimpia lo ha tentado y también Real España, aparte de un club de Guatemala.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
19 de 20

Motagua tiene ya a Pablo Cacho como fichaje confirmado para enero del 2026. Solamente habrá dos o tres contrataciones; los azules buscan un 10 y un 5.
Fichajes: Altas en Motagua, figura se va de Olimpia y giro inesperado con Rodrigo Auzmendi
20 de 20

Rodrigo Auzmendi - El menor de los Auzmendi podría dejar el Banfield de Argentina ya que desde Rusia los clubes Akhmat Grozny y FC Sochi preguntaron las condiciones por el delantero del Taladro.
Cargar más fotos