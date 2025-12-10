  1. Inicio
Las bellas chicas que engalanaron triangular entre Real España y Olimpia

Las gradas del estadio Morazán de San Pedro Sula se vio mucha belleza por las seguidoras del Real España y Olimpia que se hicieron presente

  • 10 de diciembre de 2025 a las 18:24
Las gradas del estadio Morazán de San Pedro Sula se vio mucha belleza por las seguidoras del Real España y Olimpia que se hicieron presente
El Real España y Olimpia son los encargados de abrir el telón de la fase de triangulares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Un partido como estos no puede faltar la belleza y tanto como el Olimpia y el Real España estaban bien representados en las gradas.
El Real España que comanda el técnico costarricense Jeaustin Campos juega como local y las aficionadas no podían faltar.
Las guapas aficionadas al fútbol llegaron muy guapas a apoyar a su equipo favorito.
La selfie no puede faltar para tener al tanto a sus seguidores.
Han comenzados los juegos decisivos del torneo Apertura, los líderes de los grupos serán los que jueguen la final.
Las bellas aficionadas no podían faltar y esta linda trigueña se robó las miradas. ¡Qué mujerón!
Una guapa aficionada del Real España que llegó con la ilusión de ver a su equipo derrotar al Olimpia.
