De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras. Te damos a conocer la nueva faceta de Melvin Matamoros, quien fue uno de los mejores réferis en suelo nacional y está por comenzar una nueva carrera en el ámbito político.
Melvin Matamoros se retiró en 2023 pitando la final Clausura 2023/2024 entre Marathón y Olimpia en el estadio Yankel Rosenthal.
Matamoros estuvo 21 años en el arbitraje y en Liga Nacional debutó como árbitro principal en 2009 en un encuentro entre Motagua y Deportes Savio.
En Liga Nacional llegó a dirigir 10 finales y previo a retirarse dijo a EL HERALDO que se quedó con el sueño de no ir a un Mundial porque su inglés no era bueno y eso le pesó.
Tras su retiro, Matamoros dijo que estaba comenzando con un proyecto político dentro del Partido Liberal y está a las puertas de lograrlo.
Se postuló como candidato a alcalde del Partido Liberal en Morocelí, El Paraíso. Siendo electo en ese municipio del oriente del país.
Tras el 100% de actas escrutadas y con solo 4 actas en inconsistencia, Melvin Matamoros logró 2,697 votos como candidato del Partido Liberal, contra los 2,191 votos que obtuvo el candidato de Libre.
Melvin Matamoros gestó un proyecto político que lo está llevando a ser el nuevo alcalde de Morocelí en El Paraíso, municipio donde debutó como árbitro en Liga Mayor en el 2003.
Edilia Elizabeth Medina Morazán será su vicealcaldesa y le acompañarán ocho regidores en la corporación municipal de Morocelí.
Melvin Matamoros estará por primer vez en un cargo político y durante su incursión apoyó la candidatura de Salvador Nasralla.