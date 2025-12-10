  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras

El exárbitro de Liga Nacional ahora será la máxima autoridad en su municipio, ¿quién es?

  • 10 de diciembre de 2025 a las 18:23
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
1 de 10

De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras. Te damos a conocer la nueva faceta de Melvin Matamoros, quien fue uno de los mejores réferis en suelo nacional y está por comenzar una nueva carrera en el ámbito político.

Foto: El Heraldo
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
2 de 10

Melvin Matamoros se retiró en 2023 pitando la final Clausura 2023/2024 entre Marathón y Olimpia en el estadio Yankel Rosenthal.

 Foto: Archivo El Heraldo
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
3 de 10

Matamoros estuvo 21 años en el arbitraje y en Liga Nacional debutó como árbitro principal en 2009 en un encuentro entre Motagua y Deportes Savio.

 Foto: Archivo El Heraldo
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
4 de 10

En Liga Nacional llegó a dirigir 10 finales y previo a retirarse dijo a EL HERALDO que se quedó con el sueño de no ir a un Mundial porque su inglés no era bueno y eso le pesó.

Foto: Cortesía redes
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
5 de 10

Tras su retiro, Matamoros dijo que estaba comenzando con un proyecto político dentro del Partido Liberal y está a las puertas de lograrlo.

Foto: Cortesía redes
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
6 de 10

Se postuló como candidato a alcalde del Partido Liberal en Morocelí, El Paraíso. Siendo electo en ese municipio del oriente del país.

Foto: Cortesía redes
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
7 de 10

Tras el 100% de actas escrutadas y con solo 4 actas en inconsistencia, Melvin Matamoros logró 2,697 votos como candidato del Partido Liberal, contra los 2,191 votos que obtuvo el candidato de Libre.

Foto: Cortesía redes
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
8 de 10

Melvin Matamoros gestó un proyecto político que lo está llevando a ser el nuevo alcalde de Morocelí en El Paraíso, municipio donde debutó como árbitro en Liga Mayor en el 2003.

Foto: Cortesía redes
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
9 de 10

Edilia Elizabeth Medina Morazán será su vicealcaldesa y le acompañarán ocho regidores en la corporación municipal de Morocelí.

Foto: Cortesía redes
De árbitro de Liga Nacional a alcalde electo en los comicios generales en Honduras
10 de 10

Melvin Matamoros estará por primer vez en un cargo político y durante su incursión apoyó la candidatura de Salvador Nasralla.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos