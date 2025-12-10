Xabi Alonso saldría del Real Madrid: Los candidatos para ocupar su puesto

El futuro de Xabi Alonso al frente del Real Madrid como DT se tambalea luego de los malos resultados del equipo blanco en sus últimos compromisos
El Real Madrid atraviesa un mal momento futbolístico y lo ha dejado demostrado en su última presentación.
El Real Madrid ilusionó a la afición luego de comenzar ganando el juego ante el Manchester City por la Champions League.
Pero los de Pep Guardiola con tantos de Nico O'Reilly y Erling Haaland, pudieron remontar a los blancos se se habían adelantado con el tanto de Rodrygo.
Con estos últimos resultado para el Real Madrid, el puesto de Xabi Alonso peligra en el banquillo del conjunto blanco.
El Real Madrid no pierde tiempo y entre la lista resalta el nombre de un viejo conocido como Zinedine Zidane
Zinedine Zidane brilló en el Real Madrid como futbolista y como técnico.
Entre sus logros están las tres ligas de campeones que consiguió como DT del Real Madrid.
Jürgen Klopp es otro de los nombres que podrían tomar las riendas en el Real Madrid.
Ambos fichajes son demasiados complicados. Klopp se está ganando muy bien la vida realizando trabajos de despacho. Mientras que el objetivo en el horizonte de Zizou es relevar a Deschamps y tomar las riendas de la Selección francesa tras el Mundial del próximo verano.
Dentro del vestuario, el favoritismo es claro. Zidane cuenta con más apoyos entre los jugadores. Su estilo recuerda al de Carlo Ancelotti, actuando como un gestor del grupo más que un simple entrenador.
Los futbolistas creen que su llegada podría reunir al equipo y mejorar la armonía. Mbappé, Vinícius, Valverde y Bellingham son algunos de los que respaldan la vía francesa.
Klopp, en cambio, tiene más respaldo en los despachos que en el vestuario. Su estilo es más exigente y se asemeja al de Alonso, con largas sesiones de análisis y vídeo, pero con más autoridad.
Pase lo que pase, lo que si está claro es que Xabi Alonso peligra su puesto luego de la derrota ante Celta de Vigo y Manchester City por la Champions League.