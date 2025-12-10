  1. Inicio
Así está quedando el Estadio Nacional de Tegucigalpa con las nuevas luces y pantalla gigante

El Estadio Nacional de Tegucigalpa sigue recibiendo varias remodelaciones y así está quedando

  • 10 de diciembre de 2025 a las 15:38
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) compartió imágenes de cómo va quedando el Estadio Nacional de Tegucigalpa con las nuevas luces y la pantalla gigante que se está instalando. Así luce el recinto capitalino con las recientes mejoras.

 Foto: Cortesía Condepor
La nueva pantalla LED del Estadio Nacional "Chelato Uclés" fue donada por la marca china Huawei y en primera instancia estaba programa para instalarse en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Foto: Cortesía Condepor
Según informó Condepor, esta pantalla será la más grande y moderna de Centroamérica, con medidas de 12 x 7 metros.

Foto: Cortesía Condepor
La pantalla será idéntica a la ubicada en el Fenway Park de los Medias Rojas de Boston de las Grandes Ligas, afirmó en sus redes sociales Condepor.

Foto: Cortesía Condepor
Se espera que la pantalla pueda ser utilizada antes que concluya la final del Torneo Apertura de Liga Nacional a inicios del mes de enero.

Foto: Cortesía Condepor
Por discrepancias con la administración de la alcaldía de San Pedro Sula, Condepor optó por instalar esta pantalla gigante en el Nacional de Tegucigalpa.

Foto: Cortesía Condepor
A su vez, Condepor informó que una vez finalizado el proceso del techado del nuevo sector preferencial del Estadio Nacional, se iniciaron los trabajos para colocar lámparas LED sobre el mismo para iluminar ese costado del terreno de juego, de acuerdo al cronograma de trabajo.

 Foto: Cortesía Condepor
Luego de las instalaciones de las nuevas luces, quedará únicamente pendiente la colocación de las 5,600 butacas que arrancará en los próximos días, informó Condepor.

 Foto: Cortesía Condepor
Tras la instalación del nuevo techado ha habido problemas con la iluminación en ese sector y se está reubicando las torres de luces.

Foto: Cortesía Condepor
Así luce el sector de preferencia tras la instalación del nuevo techado. Debajo de ese sector se construye un centro comercial.

Foto: Cortesía Condepor
