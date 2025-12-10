Así está quedando el Estadio Nacional de Tegucigalpa con las nuevas luces y pantalla gigante

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) compartió imágenes de cómo va quedando el Estadio Nacional de Tegucigalpa con las nuevas luces y la pantalla gigante que se está instalando. Así luce el recinto capitalino con las recientes mejoras.
La nueva pantalla LED del Estadio Nacional "Chelato Uclés" fue donada por la marca china Huawei y en primera instancia estaba programa para instalarse en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
Según informó Condepor, esta pantalla será la más grande y moderna de Centroamérica, con medidas de 12 x 7 metros.
La pantalla será idéntica a la ubicada en el Fenway Park de los Medias Rojas de Boston de las Grandes Ligas, afirmó en sus redes sociales Condepor.
Se espera que la pantalla pueda ser utilizada antes que concluya la final del Torneo Apertura de Liga Nacional a inicios del mes de enero.
Por discrepancias con la administración de la alcaldía de San Pedro Sula, Condepor optó por instalar esta pantalla gigante en el Nacional de Tegucigalpa.
A su vez, Condepor informó que una vez finalizado el proceso del techado del nuevo sector preferencial del Estadio Nacional, se iniciaron los trabajos para colocar lámparas LED sobre el mismo para iluminar ese costado del terreno de juego, de acuerdo al cronograma de trabajo.
Luego de las instalaciones de las nuevas luces, quedará únicamente pendiente la colocación de las 5,600 butacas que arrancará en los próximos días, informó Condepor.
Tras la instalación del nuevo techado ha habido problemas con la iluminación en ese sector y se está reubicando las torres de luces.
Así luce el sector de preferencia tras la instalación del nuevo techado. Debajo de ese sector se construye un centro comercial.