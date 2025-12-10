Fichajes: Dos referentes de Olimpia se irían y, ¿Auzmendi de regreso a Motagua?

Te presentamos las últimas noticias que se han dado en el mercado de fichaje de Honduras. Dos referentes de Olimpia se irían, joven hondureño a prueba en equipo grande de Colombia y, ¿Auzmendi de regreso a Motagua?
El hondureño-costarricense Joshua Canales interesa al Guadalupe en suelo tico. En los últimos meses jugó en el Aucas de Ecuador y se formó en el Olimpia, además de disputar un Mundial Sub-17 con Honduras.
Diversos portales han asegurado que Motagua se encuentra interesado en los servicios de Bryan Moya, quien dejó las filas de Real España en pleno torneo.
Tras despedirse de Victoria, el defensa Pablo Cacho planea unirse a los trabajos de Motagua antes que finalice el actual certamen y buscar ganarse un cupo para el siguiente semestre.
Legión Catracha informó que el Persik Kediri de la Súper Liga de Indonesia se encuentra interesado en los servicios de Michaell Chirinos y podría dejar a Olimpia a inicios de 2026.
El joven portero Mateo Saravia del Orlando City South Sub-19 en MLS Next se encuentra haciendo una prueba con el Deportivo Independiente Medellín de Colombia. Ha estado con Honduras Sub-17 y también es elegible por Estados Unidos y Puerto Rico.
En una plática con el periodista costarricense Kevin Jiménez, el agente del delantero Agustín Auzmendi dijo que es muy difícil que el ariete regrese a Motagua y a cualquier club de Centroamérica. Clubes como San Luis de México y San Lorenzo de Argentina se encuentran interesados en el delantero.
Desde Costa Rica informan que la Liga Deportiva Alajuelense se encuentra seriamente interesado en Jorge Álvarez y buscarán ficharlo para el 2026.
Tras ser electo como diputado al Congreso Nacional, Lobos de la UPN ha asegurado que no tiene planificado cambiar de técnico y Salomón Názar apunta a seguir en el equipo el próximo año.
Motagua había puesto su interés en el delantero panameño Everardo Rose del Plaza Amador, pero este se irá a la Universidad Católica de Ecuador.
En Motagua planean darle un voto de confianza a Javier López y que arme su equipo para el siguiente certamen sin importar si se logra el campeonato o no.
Tras su paso por el filial del Colorado Rapids, Anthony García planifica unirse a la pretemporada de Motagua antes que finalice este certamen y comience a realizar trabajos con el conjunto azul.
Un jugador que se está jugando su continuidad en Motagua es el delantero uruguayo Maicol Cabrera. Su continuidad el siguiente certamen no es tan segura.
El volante Edwin Maldonado ya es agente libre. Su ficha pertenecía a Motagua, pero cumplió su vínculo a préstamo en Génesis Policía y posiblemente siga en esa institución.
Héctor Castellanos también pasó a ser agente libre tras concluir su préstamo con Génesis Policía. Su ficha era de Motagua y puede negociar con quien desee.