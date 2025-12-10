  1. Inicio
Fichajes: Dos referentes de Olimpia se irían y, ¿Auzmendi de regreso a Motagua?

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras

  • 10 de diciembre de 2025 a las 14:06
Te presentamos las últimas noticias que se han dado en el mercado de fichaje de Honduras. Dos referentes de Olimpia se irían, joven hondureño a prueba en equipo grande de Colombia y, ¿Auzmendi de regreso a Motagua?

 Foto: El Heraldo
El hondureño-costarricense Joshua Canales interesa al Guadalupe en suelo tico. En los últimos meses jugó en el Aucas de Ecuador y se formó en el Olimpia, además de disputar un Mundial Sub-17 con Honduras.

Foto: Cortesía redes
Diversos portales han asegurado que Motagua se encuentra interesado en los servicios de Bryan Moya, quien dejó las filas de Real España en pleno torneo.

Foto: Cortesía redes
Tras despedirse de Victoria, el defensa Pablo Cacho planea unirse a los trabajos de Motagua antes que finalice el actual certamen y buscar ganarse un cupo para el siguiente semestre.

Foto: Cortesía redes
Legión Catracha informó que el Persik Kediri de la Súper Liga de Indonesia se encuentra interesado en los servicios de Michaell Chirinos y podría dejar a Olimpia a inicios de 2026.

Foto: Cortesía redes Olimpia
El joven portero Mateo Saravia del Orlando City South Sub-19 en MLS Next se encuentra haciendo una prueba con el Deportivo Independiente Medellín de Colombia. Ha estado con Honduras Sub-17 y también es elegible por Estados Unidos y Puerto Rico.

Foto: Cortesía redes
En una plática con el periodista costarricense Kevin Jiménez, el agente del delantero Agustín Auzmendi dijo que es muy difícil que el ariete regrese a Motagua y a cualquier club de Centroamérica. Clubes como San Luis de México y San Lorenzo de Argentina se encuentran interesados en el delantero.

Foto: Cortesía redes
Desde Costa Rica informan que la Liga Deportiva Alajuelense se encuentra seriamente interesado en Jorge Álvarez y buscarán ficharlo para el 2026.

Foto: Cortesía Olimpia
Tras ser electo como diputado al Congreso Nacional, Lobos de la UPN ha asegurado que no tiene planificado cambiar de técnico y Salomón Názar apunta a seguir en el equipo el próximo año.

Foto: Cortesía redes
Motagua había puesto su interés en el delantero panameño Everardo Rose del Plaza Amador, pero este se irá a la Universidad Católica de Ecuador.

Foto: Cortesía redes
En Motagua planean darle un voto de confianza a Javier López y que arme su equipo para el siguiente certamen sin importar si se logra el campeonato o no.

Foto: Archivo El Heraldo
Tras su paso por el filial del Colorado Rapids, Anthony García planifica unirse a la pretemporada de Motagua antes que finalice este certamen y comience a realizar trabajos con el conjunto azul.

Foto: Cortesía redes
Un jugador que se está jugando su continuidad en Motagua es el delantero uruguayo Maicol Cabrera. Su continuidad el siguiente certamen no es tan segura.

Foto: Cortesía Motagua
El volante Edwin Maldonado ya es agente libre. Su ficha pertenecía a Motagua, pero cumplió su vínculo a préstamo en Génesis Policía y posiblemente siga en esa institución.

Foto: Cortesía redes
Héctor Castellanos también pasó a ser agente libre tras concluir su préstamo con Génesis Policía. Su ficha era de Motagua y puede negociar con quien desee.

Foto: Cortesía redes
