Investigadores confirman la circulación del zancudo tigre en el territorio hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Investigadores hondureños confirmaron la circulación del mosquito tigre (Aedes albopictus) en el territorio nacional, especie reconocida como transmisora del dengue y el chikungunya. Esta especie se caracteriza por su alta capacidad de dispersión, por lo que las autoridades encendieron las alarmas sanitarias y destacaron la importancia de mantener activa la vigilancia y la prevención. El insecto pertenece a la familia Culicidae y se distingue por su color negro con marcas blancas en el tórax y abdomen, patas con bandas blancas y negras, y una línea blanca longitudinal sobre la cabeza y el tórax.

La presencia que fue detectada recientemente en el territorio hondureño, marca un nuevo desafío para la salud pública, indican los investigadores. Luis Escobar, investigador auxiliar del Instituto de Investigaciones en Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló que los análisis revelan que el departamento de Cortés es un punto crítico de introducción de la especie. "Hay un municipio en particular, o más bien dos, en Cortés donde encontramos señales del sitio de introducción desde donde se dispersa al resto del país. Esta información puede servir a la Secretaría de Salud para establecer mecanismos de vigilancia de especies", explicó Escobar. Los investigadores advierten que el mosquito podría expandirse rápidamente a otras zonas de Honduras si no se implementan medidas de control oportunas. Ante eso es importante mantener activa la vigilancia epidemiológica, especialmente en áreas urbanas con alta concentración poblacional y presencia de criaderos potenciales.