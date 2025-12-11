Enfermeras denuncian despidos “por opiniones políticas” y exigen investigación a la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras (CPEH) denunciaron este jueves -11 de diciembre- despidos injustificados que, aseguran, están vinculados a la postura política de los profesionales. Julia Benítez, presidenta del gremio, afirmó que varias enfermeras con dos y hasta tres años de laborar en la Secretaría de Salud (Sesal) fueron notificadas de su destitución esta semana sin una causa detallada. "Hacemos un llamado a la ministra (Carla Paredes), ya que tenemos conocimiento de que, compañeros que tienen ya dos o tres años de estar laborando, los han sorprendido desde el lunes con sus notas de despido", aseguró.

Según Benítez, una de las profesionales despedidas descubrió que su salida estaría relacionada con una publicación en Facebook sobre el proceso electoral. “Queremos que la ministra revise e investigue qué es lo que está pasando”, señaló. La denunciante agregó que esta situación genera preocupación entre el personal sanitario, que teme ser sancionado por emitir opiniones en redes sociales. “Estamos en un país todavía libre”, expresó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Miriam Vásquez, enfermera del programa "Madre Canguro" del Hospital Escuela, confirmó que le comunicaron que su despido obedecía a una publicación sobre las elecciones. “Se me expuso que me habían entregado mi cesantía por una publicación que hice en Facebook sobre las elecciones. Es algo que me tiene indignada, porque, entonces, ¿dónde está la libre expresión?”, cuestionó.

Vásquez fue acompañada por compañeras del centro hospitalario, quienes advirtieron que cualquier trabajador podría enfrentar la misma situación si se mantiene este criterio. “Le exigimos a la Sesal, porque todos estamos expuestos, no podemos manifestarnos, no podemos dar nuestra opinión sobre lo que está pasando en el país”, aseguró una de las acompañantes. Continuó enfatizando que “nos están poniendo en una situación crítica, emocionalmente afectando, tanto a los trabajadores como al pueblo”.