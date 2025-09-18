Estado pagará más de L96 millones a profesionales de enfermería del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Profesionales de Enfermería del Hospital Escuela (APEHE) logró que el Estado de Honduras, reconozca y garantice el cumplimiento de una millonaria deuda que tiene con el gremio. El titular de la PGR, Manuel Galeas, firmó un acuerdo conciliatorio con la asociación de enfermeras y la Secretaría de Salud (Sesal) en cumplimiento de la sentencia definitiva del Juicio Laboral No. 0801-2016-00445. El monto que deberá pagar el Estado a las enfermeras profesionales por esa resolución es de 96,592,875.48 lempiras, según la liquidación definitiva establecida por la Corte de Apelaciones.

Con la firma del acuerdo conciliatorio, el gobierno se compromete no solo a cumplir con el pago de esa cantidad, sino también a respetar la sentencia judicial. Las enfermeras agradecieron a las autoridades por garantizar el pago de los derechos que han venido exigiendo desde hace casi una década. Por su parte, las autoridades de la Sesal aseguraron que pagarán la deuda y que reconocen los derechos de las enfermera, así mismo pidieron disculpas a los empleados por los derechos laborales que les fueron violentados en ese momento. Falta definir cómo se realizarán los pagos, su cronograma, detalles operativos, las fuentes presupuestarias que se utilizarán, y asegurarse de que el cumplimiento no sufra demoras. El proceso se inició hace varios años, cuando las profesionales de enfermería decidieron demandar al Estado de Honduras, representado por el Hospital Escuela y la Secretaría de Salud, para exigir el reconocimiento y pago de derechos laborales que consideraban les habían sido vulnerados. Fue en octubre de 2019 que el juzgado de primera instancia dictó resolución favorable al gremio; posteriormente, la Corte de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia el 2 de marzo de 2021.