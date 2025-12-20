Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025

Motagua quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 y se vendrán varios cambios en la plantilla azul. Ya hay dos fichajes confirmados que llegarán a inicios del mes de enero. Estos son los movimientos en Motagua.
Motagua tuvo un semestre desastroso luego que no consiguiera llegar a la final y fuese eliminado en cuartos de final de Copa Centroamericana, además de quedarse fuera de Liga de Campeones.
La directiva planifica que el español Javier López continúe en el equipo y arme su plantilla el siguiente torneo.
El delantero uruguayo Maicol Cabrera apunta a salir de Motagua, en los últimos partidos no ha tenido participación.
Tras debutar en el equipo y salir de las inferiores, Jonathan Núñez apunta a salir del club.
Ricky Zapata es otro jugador que podría salir y en su caso en condición de préstamo.
El volante Luis Meléndez también podría irse cedido luego que tuviera muy poca participación.
Yoel Castillo, quien llegó del Parrillas One, podría irse a préstamo tras no jugar mucho este semestre.
El extremo Carlos Argueta se suma al listado de posibles salidas y en su caso a préstamo.
En cuanto a fichajes, Motagua está interesado en el delantero uruguayo Rodrigo de Oliveira de Potros de Olancho.
El panameño Victor Ávila del CAI está dentro de los planes del conjunto azul y podría ser alta en los siguientes días.
El extremo Carlos Pérez de Platense se suma a los jugadores que interesan en Motagua, volante de buen torneo este semestre.
Una de las altas es el extremo Antony García quien estuvo en el filial del Colorado Rapids de la MLS, estaba a préstamo en ese club.
El defensa Pablo Cacho también es un fichaje confirmado de Motagua para el siguiente certamen, procedente de Victoria.