  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025

Motagua tendrá varias bajas y ya hay dos jugadores confirmados para el siguiente torneo

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 17:58
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
1 de 14

Motagua quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 y se vendrán varios cambios en la plantilla azul. Ya hay dos fichajes confirmados que llegarán a inicios del mes de enero. Estos son los movimientos en Motagua.

Foto: El Heraldo
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
2 de 14

Motagua tuvo un semestre desastroso luego que no consiguiera llegar a la final y fuese eliminado en cuartos de final de Copa Centroamericana, además de quedarse fuera de Liga de Campeones.

Foto: Cortesía redes Motagua
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
3 de 14

La directiva planifica que el español Javier López continúe en el equipo y arme su plantilla el siguiente torneo.

Foto: Cortesía redes
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
4 de 14

El delantero uruguayo Maicol Cabrera apunta a salir de Motagua, en los últimos partidos no ha tenido participación.

 Foto: Cortesía redes Motagua
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
5 de 14

Tras debutar en el equipo y salir de las inferiores, Jonathan Núñez apunta a salir del club.

Foto: Cortesía redes Motagua
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
6 de 14

Ricky Zapata es otro jugador que podría salir y en su caso en condición de préstamo.

Foto: Archivo El Heraldo
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
7 de 14

El volante Luis Meléndez también podría irse cedido luego que tuviera muy poca participación.

Foto: Cortesía redes Motagua
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
8 de 14

Yoel Castillo, quien llegó del Parrillas One, podría irse a préstamo tras no jugar mucho este semestre.

Foto: Cortesía redes Motagua
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
9 de 14

El extremo Carlos Argueta se suma al listado de posibles salidas y en su caso a préstamo.

Foto: Cortesía redes Motagua
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
10 de 14

En cuanto a fichajes, Motagua está interesado en el delantero uruguayo Rodrigo de Oliveira de Potros de Olancho.

Foto: Cortesía redes
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
11 de 14

El panameño Victor Ávila del CAI está dentro de los planes del conjunto azul y podría ser alta en los siguientes días.

Foto: Cortesía redes
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
12 de 14

El extremo Carlos Pérez de Platense se suma a los jugadores que interesan en Motagua, volante de buen torneo este semestre.

Foto: Cortesía redes
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
13 de 14

Una de las altas es el extremo Antony García quien estuvo en el filial del Colorado Rapids de la MLS, estaba a préstamo en ese club.

Foto: Cortesía redes
Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025
14 de 14

El defensa Pablo Cacho también es un fichaje confirmado de Motagua para el siguiente certamen, procedente de Victoria.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos