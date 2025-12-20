  1. Inicio
Tabla de posiciones de la triangular: Motagua le hace 'la maldad' a Olimpia

El Motagua, equipo ya eliminado de la triangular del torneo Apertura, complicó a Olimpia, quien ahora tendrá que esperar otro juego para definir su pase

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 20:56
Motagua primero cayó y luego igualó ante el Olimpia, ante perdió contra Real España.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua le hace el 'favor' a 'La Máquina' y empata 1-1 ante un Olimpia que tendrá que esperar hasta la última fecha para poder buscar una nueva final.

Los azules, que llegaron eliminados a este partido, se pusieron adelante en el marcador con un golazo del Droppy Gómez, quien celebró llorando y que podría ser una despedida del Nido.

Sin embargo, los leones salieron con otra cara en el complemento y lograron empatar el encuentro con gol de Jose Mario Pinto tras una gran recuperación de Paguada.

Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta el 2026.

Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final.

La próxima fecha se jugará el 24 de diciembre cuando Real España se mida al Motagua en el Estadio Morazán.

Si el equipo aurinegro gana, llegará a seis puntos y el clasificado a la final se conocerá el sábado 27 de diciembre en el Estadio Nacional con el Olimpia (7 pts) vs Real España.

Tabla de posiciones de la triangular

Olimpia-7pts (1 partidos pendiente)
Real España-3 pts (2 partidos pendiente)
Motagua-1 pts (1 partidos pendiente)

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

