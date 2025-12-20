Tabla de posiciones de la triangular: Motagua le hace 'la maldad' a Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua le hace el 'favor' a 'La Máquina' y empata 1-1 ante un Olimpia que tendrá que esperar hasta la última fecha para poder buscar una nueva final.
Los azules, que llegaron eliminados a este partido, se pusieron adelante en el marcador con un golazo del Droppy Gómez, quien celebró llorando y que podría ser una despedida del Nido.
Sin embargo, los leones salieron con otra cara en el complemento y lograron empatar el encuentro con gol de Jose Mario Pinto tras una gran recuperación de Paguada.
Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta el 2026.
Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final.
La próxima fecha se jugará el 24 de diciembre cuando Real España se mida al Motagua en el Estadio Morazán.
Si el equipo aurinegro gana, llegará a seis puntos y el clasificado a la final se conocerá el sábado 27 de diciembre en el Estadio Nacional con el Olimpia (7 pts) vs Real España.
Tabla de posiciones de la triangular
Olimpia-7pts (1 partidos pendiente)
Real España-3 pts (2 partidos pendiente)
Motagua-1 pts (1 partidos pendiente)