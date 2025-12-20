Tabla de posiciones de la triangular: Motagua le hace 'la maldad' a Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua le hace el 'favor' a 'La Máquina' y empata 1-1 ante un Olimpia que tendrá que esperar hasta la última fecha para poder buscar una nueva final. Los azules, que llegaron eliminados a este partido, se pusieron adelante en el marcador con un golazo del Droppy Gómez, quien celebró llorando y que podría ser una despedida del Nido.

Sin embargo, los leones salieron con otra cara en el complemento y lograron empatar el encuentro con gol de Jose Mario Pinto tras una gran recuperación de Paguada. Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta el 2026.

Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La próxima fecha se jugará el 24 de diciembre cuando Real España se mida al Motagua en el Estadio Morazán. Si el equipo aurinegro gana, llegará a seis puntos y el clasificado a la final se conocerá el sábado 27 de diciembre en el Estadio Nacional con el Olimpia (7 pts) vs Real España.

Tabla de posiciones de la triangular