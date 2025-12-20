Motagua vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite triangulares de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo capítulo del clásico capitalino se escribe esta noche en el estadio Nacional Chelato Uclés. Olimpia y Motagua se enfrentan por la jornada 4 de la triangular del torneo Apertura 2025, en un duelo que puede marcar el rumbo definitivo hacia la final.

5:40 PM- Aficionados del Motagua llegan a apoyar a su equipo, a pesar de que ya está sin posibilidades de clasificar a la final del Apertura 2025.

5:30 PM- El León ya ruge en el Chelato: Olimpia llega con la misión de asegurar su lugar en la final

El Olimpia llega con la gran oportunidad de sellar su clasificación a una nueva final de la Liga Nacional. El equipo dirigido por Eduardo Espinel depende de una victoria ante Motagua, ya eliminado, para comenzar a ilusionarse con la conquista de la ansiada Copa 40 y con el bicampeonato bajo la conducción del técnico uruguayo, quien ya celebró su primera estrella tras imponerse a Real España en la final del pasado torneo Clausura.

Lo que vive el conjunto albo no pasa desapercibido. De avanzar esta noche, Olimpia alcanzaría su final número 47 en la historia de los torneos cortos del fútbol hondureño. El balance es ampliamente favorable para el León, que ha ganado 29 de las 46 finales disputadas y solo ha caído en 17 ocasiones.

Pese al contexto, en el campamento olimpista hay cautela. Yustin Arboleda, delantero del equipo, advirtió que el clásico no será sencillo, aunque el rival no tenga nada en juego en la tabla. “Este partido nos da la posibilidad de clasificarnos a otra final, lo vamos a afrontar como tal. Sabemos que no será nada fácil, pero tenemos la obligación de salir a ganar”, expresó el atacante colombiano.

Del lado azul, Motagua buscará despedirse del torneo con orgullo y arruinar la fiesta de su acérrimo rival, en un clásico que siempre se juega con intensidad y carácter, más allá de las circunstancias.

Históricamente, Motagua, Real España y Marathón son los clubes que más veces se han cruzado con Olimpia en finales, con 12 enfrentamientos cada uno. Sin embargo, el León tiene como víctima preferida al conjunto verdolaga, al que ha derrotado en nueve de esas definiciones.

Esta noche, el Chelato Uclés será testigo de otro clásico cargado de historia, presión e ilusión, con Olimpia a un paso de escribir una página más en su exitoso recorrido por el fútbol hondureño.