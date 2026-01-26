En Vivo: siga aquí la toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 27 de enero se abre un nuevo capítulo en la vida democrática de Honduras. Nasry Asfura toma posesión de su cargo como nuevo mandatario en una histórica y sencilla ceremonia de investidura ante el pleno del Congreso Nacional.

Tras una apretada contienda electoral, Asfura, también conocido como "Tito" o "Papi a la Orden" inicia su gestión al frente del país con varios compromisos por delante como la generación de empleos, reducir el gasto público, afrontar la emergencia sanitaria y garantizar el bienestar del pueblo hondureño durante el periodo presidencial 2026-2030.

EL HERALDO, a través de su cobertura en vivo, le informa del minuto a minuto del acto de juramentación del presidente en la sede del Poder Legislativo. ¡Bienvenidos!