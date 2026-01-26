En Vivo: siga aquí la toma de posesión de Nasry Asfura

El nuevo mandatario hondureño toma posesión de su cargo este 27 de enero en el Congreso Nacional. Siga en directo todos los detalles de la ceremonia de investidura

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 27 de enero se abre un nuevo capítulo en la vida democrática de Honduras. Nasry Asfura toma posesión de su cargo como nuevo mandatario en una histórica y sencilla ceremonia de investidura ante el pleno del Congreso Nacional.

Tras una apretada contienda electoral, Asfura, también conocido como "Tito" o "Papi a la Orden" inicia su gestión al frente del país con varios compromisos por delante como la generación de empleos, reducir el gasto público, afrontar la emergencia sanitaria y garantizar el bienestar del pueblo hondureño durante el periodo presidencial 2026-2030.

EL HERALDO, a través de su cobertura en vivo, le informa del minuto a minuto del acto de juramentación del presidente en la sede del Poder Legislativo. ¡Bienvenidos!

