Presidente Asfura reafirma compromiso para fortalecer Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, se comprometió este viernes a fortalecer las Fuerzas Armadas (FF AA) durante un acto realizado en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), en el marco de la ceremonia “200 años al servicio de la patria”. “Estoy seguro de que, a través de estos cuatro años, vamos a demostrar cambios y fortalecimiento en las Fuerzas Armadas: más profesionalismo, mayor capacitación y un fortalecimiento institucional que realmente necesitamos cada día”, afirmó. El evento fue en el marco de una Reunión de Información de Comando junto a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras. Durante su intervención, el mandatario también expresó su reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas y destacó la importancia del trabajo en equipo para servir a la nación.

“Hoy estamos aquí reunidos y es para mí un alto honor estar con ustedes y poder representarlos de la mejor manera posible. No tengan duda de que vamos hacia adelante en el servicio a la patria, porque eso solo lo logra un gran equipo”, expresó Asfura. La reunión constituye un acto de seguridad y resguardo nacional, donde el mando presidencial y el liderazgo militar articulan la visión estratégica para ejecutar operaciones conjuntas y combinadas, orientadas a sostener la soberanía nacional, preservar la paz del país y contribuir al desarrollo y la prosperidad de Honduras, con un apoyo también a nivel regional.

El presidente Asfura enfatizó que la preparación técnica y la constante formación son fundamentales para garantizar la defensa del país. “Debemos prepararnos técnicamente y formarnos cada vez mejor para defender nuestra patria. De eso no tengan duda: en mí encontrarán un compromiso firme durante estos cuatro años “, señaló. Asimismo, resaltó los valores que deben guiar a la institución militar. “Jerarquía, unidad y respeto son principios que debemos mantener siempre. Estoy convencido de que el respeto es la base para convivir y para hacer aún más grandes nuestras Fuerzas Armadas”, manfiestó el mandatario, al tiempo que recordó que el objetivo común es fortalecer y dignificar a Honduras.

Compromiso de las Fuerzas Armadas