Ministro de Defensa y jefe de las FF AA acordaron en Miami combatir a los narcos

Miami, EE UU.- El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, participó junto al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, en la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles' realizada en Miami, Estados Unidos. Este es un espacio donde Estados Unidos y otros países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos "narcoterroristas".

En su intervención, el ministro Rodríguez Burchard manifestó que “ante esta realidad, el Estado de Honduras ha asumido con firmeza el compromiso de fortalecer las operaciones y contribuir activamente a la seguridad regional”. El funcionario añadió que “Honduras continuará cumpliendo su responsabilidad con determinación y con la firme voluntad política de mantener la paz y la seguridad en las Américas, la amenaza no se combate en solitario”. La Conferencia Inaugural de las Américas contra los Cárteles se realizó en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, en Doral, Florida. El evento fue convocado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE UU, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan la seguridad del continente.