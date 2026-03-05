  1. Inicio
  2. · Honduras

Ministro de Defensa y jefe de las FF AA acordaron en Miami combatir a los narcos

El ministro de Defensa de Honduras afirmó que el gobierno de Nasry Asfura tiene un compromiso de “mantener la paz y la seguridad en las Américas”

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 15:05
Ministro de Defensa y jefe de las FF AA acordaron en Miami combatir a los narcos

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, aparece en la segunda fila, tercero de izquierda a derecha.

Foto: Cortesía Comando Sur de EE UU

Miami, EE UU.- El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, participó junto al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, en la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles' realizada en Miami, Estados Unidos.

Este es un espacio donde Estados Unidos y otros países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos "narcoterroristas".

“Está muy mal”: Carlos Zelaya lucha una batalla contra el cáncer en México

En su intervención, el ministro Rodríguez Burchard manifestó que “ante esta realidad, el Estado de Honduras ha asumido con firmeza el compromiso de fortalecer las operaciones y contribuir activamente a la seguridad regional”.

El funcionario añadió que “Honduras continuará cumpliendo su responsabilidad con determinación y con la firme voluntad política de mantener la paz y la seguridad en las Américas, la amenaza no se combate en solitario”.

La Conferencia Inaugural de las Américas contra los Cárteles se realizó en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, en Doral, Florida.

El evento fue convocado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE UU, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan la seguridad del continente.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios juramentados por Nasry Asfura el 3 de marzo?

El secretario Pete Hegseth leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el 'narcoterrorismo' y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias