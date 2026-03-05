Cortes de energía eléctrica en Honduras para este viernes 6 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer un nuevo calendario de interrupciones programadas del servicio eléctrico que se llevarán a cabo este viernes 6 de marzo en distintas regiones del país.

Según el cronograma publicado por la empresa estatal, los cortes de energía impactarán a varias comunidades ubicadas en diferentes departamentos, entre ellos el Distrito Central, en Francisco Morazán; Macuelizo, en Copán; y Puerto Cortés, en Cortés.

La mayor parte de las suspensiones del suministro eléctrico están programadas entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. No obstante, estos horarios podrían presentar cambios dependiendo del sector afectado y de los trabajos técnicos que se ejecuten.