Cortes de energía eléctrica en Honduras para este viernes 6 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer un nuevo calendario de interrupciones programadas del servicio eléctrico que se llevarán a cabo este viernes 6 de marzo en distintas regiones del país.
Según el cronograma publicado por la empresa estatal, los cortes de energía impactarán a varias comunidades ubicadas en diferentes departamentos, entre ellos el Distrito Central, en Francisco Morazán; Macuelizo, en Copán; y Puerto Cortés, en Cortés.
La mayor parte de las suspensiones del suministro eléctrico están programadas entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. No obstante, estos horarios podrían presentar cambios dependiendo del sector afectado y de los trabajos técnicos que se ejecuten.
De acuerdo con la ENEE, estas interrupciones responden a labores de mantenimiento preventivo y a mejoras en la infraestructura de distribución eléctrica.
A continuación, se presentan las zonas que permanecerán sin energía eléctrica durante este viernes 6 de marzo, conforme a la programación establecida por la estatal.
Distrito Central, Francisco Morazán (9:00 a.m a 3:00 p.m)
Col. La Pradera, Flor del Campo, col. Las Delicias, La Burrera, col. La Rosa, col. Siri Zúñiga y zonas aledañas.
06 de mayo, Macuelizo (8:00 a.m a 2:00 p.m)
Municipio de Florida, Copán; las aldeas: Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos. Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara: casco urbano de Macuelizo, Santa Bárbara, y las aldeas: El Rosario, Las Delicias, El Manguito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal, generadora GERSA y caseríos cercanos. Municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara: casco urbano de Nueva Frontera y las aldeas: San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. Municipio de Azacualpa, Santa Bárbara: casco urbano de Azacualpa y las aldeas: Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio y los caseríos cercanos. Municipio de Quimistán, Santa Bárbara: aldea Las Crucitas y caseríos cercanos.
Puerto Córtes, Córtes (9:00 a.m a 3:00 p.m)
Barrio Los Mangos, barrio San Isidro (norte), barrio Cocal, barrio El Faro (noreste) y barrio Marejada.