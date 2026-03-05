Estrutura del puente a desnivel Papa Francisco es evaluado por expertos colombianos

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Papa Francisco se encuentra en revisión estructural por expertos colombianos con el fin de garantizar la seguridad de la obra antes de su apertura al tránsito vehicular de miles de automotores.

El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), José Miguel Sierra, confirmó que un especialista internacional se encuentra evaluando la obra para emitir un dictamen técnico.

“El puente Papa Francisco está en revisión todavía; esta semana vino un experto de Colombia”, expresó el funcionario municipal.

Sierra explicó que el especialista llevará a cabo un análisis exhaustivo para identificar cualquier condición estructural que deba atenderse antes de permitir el paso vehicular por el puente desnivel Papa Francisco, ubicado en la intersección hacia Mateo y calle Los Alcaldes, oeste de la capital hondureña.

“Él va a tomar todas las revisiones posibles para poder dar el dictamen de qué se tiene que hacer o si lo vamos a abrir”, señaló el director de Movilidad Urbana.

El funcionario detalló que la inspección corresponde a una revisión estructural completa del puente, ya que la obra fue cerrada previamente mientras se analizan algunos aspectos técnicos.

“Revisión estructural, porque por algo lo cerró la alcaldía pasada, que es lo que estamos tratando de descifrar”, explicó Sierra.

Asimismo, indicó que en la estructura se identificaron algunas fisuras que deben ser analizadas por especialistas antes de tomar una decisión sobre su habilitación.