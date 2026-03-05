Estrutura del puente a desnivel Papa Francisco es evaluado por expertos colombianos

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Papa Francisco se encuentra en revisión estructural por expertos colombianos con el fin de garantizar la seguridad de la obra antes de su apertura al tránsito vehicular de miles de automotores.
El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), José Miguel Sierra, confirmó que un especialista internacional se encuentra evaluando la obra para emitir un dictamen técnico.
“El puente Papa Francisco está en revisión todavía; esta semana vino un experto de Colombia”, expresó el funcionario municipal.
Sierra explicó que el especialista llevará a cabo un análisis exhaustivo para identificar cualquier condición estructural que deba atenderse antes de permitir el paso vehicular por el puente desnivel Papa Francisco, ubicado en la intersección hacia Mateo y calle Los Alcaldes, oeste de la capital hondureña.
“Él va a tomar todas las revisiones posibles para poder dar el dictamen de qué se tiene que hacer o si lo vamos a abrir”, señaló el director de Movilidad Urbana.
El funcionario detalló que la inspección corresponde a una revisión estructural completa del puente, ya que la obra fue cerrada previamente mientras se analizan algunos aspectos técnicos.
“Revisión estructural, porque por algo lo cerró la alcaldía pasada, que es lo que estamos tratando de descifrar”, explicó Sierra.
Asimismo, indicó que en la estructura se identificaron algunas fisuras que deben ser analizadas por especialistas antes de tomar una decisión sobre su habilitación.
“Tenía unas fisuritas ahí, pero no es lo que salió en las noticias, eso no es cierto”, aclaró el director de Movilidad Urbana, José Miguel Sierra.
El funcionario sostuvo que las grietas observadas no necesariamente implican un daño grave, pero sí requieren un análisis técnico detallado.
“No son normales, pongámoslo así, pero tenemos que analizarlas”, manifestó el entrevistado a EL HERALDO.
Sierra reiteró que la municipalidad no tomará decisiones apresuradas y que la prioridad es garantizar la seguridad de la población que utilizará la estructura.
“No (abriremos), hasta tener la seguridad de la población no podemos cometer una locura solo por quererlo abrir”, enfatizó el director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.
Durante casi dos meses, la alcaldía habilitó de manera temporal el carril izquierdo del puente para aliviar la presión vehicular en el sector; sin embargo, esa habilitación provisional fue suspendida el 20 de enero.
Desde esa fecha, el carril permanece cerrado, por lo que el puente suma más de un mes sin permitir el paso vehicular mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas correspondientes.
El proyecto, que inició en mayo de 2024 en las inmediaciones de la salida hacia la aldea Mateo, es considerado una de las obras más relevantes de la capital y que comenzó en la administración del exalcalde Jorge Aldana.
El exedil Jorge Aldana había anunciado inicialmente que el puente estaría concluido en junio de 2025; no obstante, más de medio año después, los trabajos aún no han finalizado.
El puente Papa Francisco representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras y está diseñado para descongestionar el tránsito en la intersección del anillo periférico con la carretera hacia la aldea Mateo y la calle Los Alcaldes, una zona donde diariamente circula una alta carga vehicular.