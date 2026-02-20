Puente a desnivel Papa Francisco empezaría a funcionar a finales de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- El avance del puente a desnivel Papa Francisco alcanza entre un 85 y 90% en sus cuatro carriles principales, mientras que las obras complementarias rondan el 70%, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“Por instrucciones de nuestro alcalde, Juan Diego Zelaya, el puente Papa Francisco se está habilitando. Realizamos un trabajo conjunto en rotondas, accesos y salidas desde la calle Los Alcaldes y el anillo periférico”, afirmó Rubén Espinoza, director general de la AMDC, quien adelantó que podría abrir a finales de marzo.

Espinoza detalló que actualmente se pavimentan los tramos laterales que conectan con el Anillo Periférico, tanto en el carril de bajada como en el de subida, para mejorar el flujo vehicular.

“Como aún no utilizamos el puente porque terminamos obras complementarias, instruimos a la compañía a habilitar y pavimentar esos dos tramos, a fin de garantizar mejor circulación”, explicó a EL HERALDO

Esta obra representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras y busca descongestionar uno de los puntos más transitados del Distrito Central, donde convergen la carretera a Mateo y la calle Los Alcaldes.

“El puente está en su etapa y cronograma establecidos. Esperamos que a finales de marzo pueda abrirse. Es una estructura que requiere tiempo de madurez para el secado del concreto y asegurar su resistencia”, subrayó.

Espinoza indicó que aunque los cuatro carriles están prácticamente concluidos no puede habilitarse una de los carriles debido a especificaciones técnicas relacionadas con la resistencia del concreto.