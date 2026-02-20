Puente a desnivel Papa Francisco empezaría a funcionar a finales de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- El avance del puente a desnivel Papa Francisco alcanza entre un 85 y 90% en sus cuatro carriles principales, mientras que las obras complementarias rondan el 70%, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
“Por instrucciones de nuestro alcalde, Juan Diego Zelaya, el puente Papa Francisco se está habilitando. Realizamos un trabajo conjunto en rotondas, accesos y salidas desde la calle Los Alcaldes y el anillo periférico”, afirmó Rubén Espinoza, director general de la AMDC, quien adelantó que podría abrir a finales de marzo.
Espinoza detalló que actualmente se pavimentan los tramos laterales que conectan con el Anillo Periférico, tanto en el carril de bajada como en el de subida, para mejorar el flujo vehicular.
“Como aún no utilizamos el puente porque terminamos obras complementarias, instruimos a la compañía a habilitar y pavimentar esos dos tramos, a fin de garantizar mejor circulación”, explicó a EL HERALDO
Esta obra representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras y busca descongestionar uno de los puntos más transitados del Distrito Central, donde convergen la carretera a Mateo y la calle Los Alcaldes.
“El puente está en su etapa y cronograma establecidos. Esperamos que a finales de marzo pueda abrirse. Es una estructura que requiere tiempo de madurez para el secado del concreto y asegurar su resistencia”, subrayó.
Espinoza indicó que aunque los cuatro carriles están prácticamente concluidos no puede habilitarse una de los carriles debido a especificaciones técnicas relacionadas con la resistencia del concreto.
“No podemos abrir la otra ala hasta cumplir el tiempo técnico que dará la resistencia necesaria. Cuando ese plazo concluya, el puente se pondrá al servicio de la población”, puntualizó el funcionario.
En cuanto a los accesos y rotondas, la comuna confirmó que las fundiciones laterales de las carreteras alternas ya fueron realizadas y que los trabajos avanzan en aproximadamente un 70%.
“Las obras complementarias incluyen rotondas y accesos hacia la ciudad, la calle Los Alcaldes y Mateo. Todo avanza conforme al cronograma acordado con la compañía constructora”, aseguró.
Otro de los obstáculos superados fue un inconveniente con una línea de alta tensión que generaba estática al descender sobre el puente, situación que obligó a gestiones con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
“El alcalde Juan Diego hizo acercamientos con la ENEE porque había una línea de alta tensión que provocaba estática por las torres de transmisión. Ya se reunió con las autoridades para solventar el problema”, relató Espinoza.
De acuerdo con datos municipales, por este tramo del anillo periférico circulan semanalmente más de 470 mil conductores, quienes se beneficiarán con la habilitación total del proyecto.
“Podemos decir que los cuatro carriles, dos de bajada y dos de subida, están entre un 85 y 90% terminados. Lo que tomará más tiempo es cumplir con las especificaciones técnicas para su apertura”, reiteró.
Cabe recordar que el exalcalde Jorge Aldana, prometió inicialmente que la obra estaría concluida en junio de 2025; sin embargo, los trabajos se extendieron más allá del plazo previsto.
Posteriormente, la Alcaldía informó que la entrega total fue reprogramada para finales de 2025 o inicios de 2026, sin embargo, la obra sigue inconclusa.