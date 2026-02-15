  1. Inicio
Pavimentarán vías junto al puente Papa Francisco para aliviar tráfico

Este lunes continuará la pavimentación en el anillo periférico, en la zona donde se construye el puente Papa Francisco, aún sin fecha de apertura

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 14:03
Mientras el puente sigue inconcluso, la municipalidad interviene accesos y tramos cercanos para mejorar la circulación en el anillo periférico.

 Foto:Anibal Vásquez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) pavimentará vías adyacentes al puente Papa Francisco, con el objetivo de agilizar el tráfico en la zona y reducir el congestionamiento que a diario enfrentan miles de conductores que circulan por esta zona.

Este domingo, el personal municipal trabajó en la dispersión de emulsión asfáltica como fase previa a la colocación de la carpeta asfáltica definitiva en el sector intervenido, un procedimiento técnico necesario para garantizar mayor adherencia y durabilidad en la nueva superficie.

Las autoridades explicaron que estos trabajos permitirán mejorar la circulación en el tramo donde convergen varias rutas del anillo periférico, punto que se ha visto afectado por las obras en desarrollo y por el cierre del puente a desnivel .

Para este lunes está prevista la aplicación de mezcla asfáltica en las vías adyacentes al puente Papa Francisco, intervención que busca habilitar un paso más fluido mientras continúa la ejecución del proyecto principal.

Según la municipalidad, estas acciones forman parte de una estrategia inmediata para aliviar el congestionamiento vehicular que se intensifica en la zona tras las restricciones de paso implementadas en semanas recientes.

Puente a desnivel Papa Francisco sigue cerrado y sin fecha oficial de apertura

Las labores también responden a la reactivación de proyectos pendientes heredados de la administración anterior, así como a la actualización de compromisos contractuales con las empresas constructoras encargadas de la obra.

De acuerdo con Movilidad Urbana del Distrito Central, la pavimentación en los accesos y tramos cercanos se integra a un plan más amplio orientado a mejorar la movilidad en la capital hondureña y reducir los puntos críticos de tráfico.

Las autoridades municipales confirmaron que todavía no existe una fecha oficial para la apertura del puente, por lo que el paso continúa cerrado y se mantienen las rutas alternas establecidas para los conductores.

La obra, iniciada en 2024 y con avance del 72 %, sigue cerrada; ahora pavimentan vías alternas para disminuir el impacto vial.

 (Foto: Anibal Vásquez/EL HERALDO)

Durante casi dos meses, el carril izquierdo del puente fue habilitado de manera temporal con el fin de facilitar el tránsito vehicular y disminuir la presión en el anillo periférico.

Sin embargo, desde el 20 de enero ese carril fue cerrado nuevamente, situación que provocó un aumento considerable del congestionamiento en horas pico y mayores tiempos de desplazamiento para los capitalinos.

Obras inconclusas mantienen inhabilitado el puente Papa Francisco

El proyecto representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras y fue iniciado en mayo de 2024 por la administración anterior, como parte de un conjunto de obras destinadas a fortalecer la infraestructura vial.

A la fecha, la obra permanece inconclusa y continúa en proceso de ejecución, pese a que en su momento se anunciaron plazos específicos para su culminación.

El 14 de enero, la gestión encabezada por el exalcalde Jorge Aldana informó que el avance físico del puente era cercano al 72%, aunque todavía faltaban etapas importantes para su finalización total.

Inicialmente se anunció que la estructura estaría lista en junio de 2025; Sin embargo, esa proyección no se cumplió y el cronograma tuvo que ser ajustado.

Posteriormente, se comunicó que la entrega total del proyecto fue reprogramada para finales de 2025 o inicios de 2026, contemplando habilitaciones parciales conforme avance la construcción y se completen los trabajos pendientes.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
