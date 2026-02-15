Pavimentarán vías junto al puente Papa Francisco para aliviar tráfico

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) pavimentará vías adyacentes al puente Papa Francisco, con el objetivo de agilizar el tráfico en la zona y reducir el congestionamiento que a diario enfrentan miles de conductores que circulan por esta zona.

Este domingo, el personal municipal trabajó en la dispersión de emulsión asfáltica como fase previa a la colocación de la carpeta asfáltica definitiva en el sector intervenido, un procedimiento técnico necesario para garantizar mayor adherencia y durabilidad en la nueva superficie.

Las autoridades explicaron que estos trabajos permitirán mejorar la circulación en el tramo donde convergen varias rutas del anillo periférico, punto que se ha visto afectado por las obras en desarrollo y por el cierre del puente a desnivel .

Para este lunes está prevista la aplicación de mezcla asfáltica en las vías adyacentes al puente Papa Francisco, intervención que busca habilitar un paso más fluido mientras continúa la ejecución del proyecto principal.

Según la municipalidad, estas acciones forman parte de una estrategia inmediata para aliviar el congestionamiento vehicular que se intensifica en la zona tras las restricciones de paso implementadas en semanas recientes.