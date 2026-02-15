Pavimentarán vías junto al puente Papa Francisco para aliviar tráfico

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) pavimentará vías adyacentes al puente Papa Francisco, con el objetivo de agilizar el tráfico en la zona y reducir el congestionamiento que a diario enfrentan miles de conductores que circulan por esta zona.
Este domingo, el personal municipal trabajó en la dispersión de emulsión asfáltica como fase previa a la colocación de la carpeta asfáltica definitiva en el sector intervenido, un procedimiento técnico necesario para garantizar mayor adherencia y durabilidad en la nueva superficie.
Las autoridades explicaron que estos trabajos permitirán mejorar la circulación en el tramo donde convergen varias rutas del anillo periférico, punto que se ha visto afectado por las obras en desarrollo y por el cierre del puente a desnivel .
Para este lunes está prevista la aplicación de mezcla asfáltica en las vías adyacentes al puente Papa Francisco, intervención que busca habilitar un paso más fluido mientras continúa la ejecución del proyecto principal.
Según la municipalidad, estas acciones forman parte de una estrategia inmediata para aliviar el congestionamiento vehicular que se intensifica en la zona tras las restricciones de paso implementadas en semanas recientes.
Las labores también responden a la reactivación de proyectos pendientes heredados de la administración anterior, así como a la actualización de compromisos contractuales con las empresas constructoras encargadas de la obra.
De acuerdo con Movilidad Urbana del Distrito Central, la pavimentación en los accesos y tramos cercanos se integra a un plan más amplio orientado a mejorar la movilidad en la capital hondureña y reducir los puntos críticos de tráfico.
Las autoridades municipales confirmaron que todavía no existe una fecha oficial para la apertura del puente, por lo que el paso continúa cerrado y se mantienen las rutas alternas establecidas para los conductores.
Durante casi dos meses, el carril izquierdo del puente fue habilitado de manera temporal con el fin de facilitar el tránsito vehicular y disminuir la presión en el anillo periférico.
Sin embargo, desde el 20 de enero ese carril fue cerrado nuevamente, situación que provocó un aumento considerable del congestionamiento en horas pico y mayores tiempos de desplazamiento para los capitalinos.
El proyecto representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras y fue iniciado en mayo de 2024 por la administración anterior, como parte de un conjunto de obras destinadas a fortalecer la infraestructura vial.
A la fecha, la obra permanece inconclusa y continúa en proceso de ejecución, pese a que en su momento se anunciaron plazos específicos para su culminación.
El 14 de enero, la gestión encabezada por el exalcalde Jorge Aldana informó que el avance físico del puente era cercano al 72%, aunque todavía faltaban etapas importantes para su finalización total.
Inicialmente se anunció que la estructura estaría lista en junio de 2025; Sin embargo, esa proyección no se cumplió y el cronograma tuvo que ser ajustado.
Posteriormente, se comunicó que la entrega total del proyecto fue reprogramada para finales de 2025 o inicios de 2026, contemplando habilitaciones parciales conforme avance la construcción y se completen los trabajos pendientes.