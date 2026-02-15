Santa Misión 2026 reúne a miles de feligreses en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula

Miles de feligreses católicos llenan el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula para participar en la Santa Misión 2026.
El coliseo deportivo sampedrano se transforma en un imponente escenario de fe, oración y unidad espiritual.
Bajo el lema “Corazones ardientes anunciando la esperanza”, la Arquidiócesis de San Pedro Sula impulsa esta jornada de renovación espiritual.
La Santa Misión 2026 marca la clausura del Año Jubilar y la apertura de una nueva etapa pastoral en la Arquidiócesis.
Familias completas asisten desde tempranas horas al estadio para vivir una experiencia de oración colectiva y reflexión.
Durante la jornada, que se desarrolla de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, los fieles participan en momentos de alabanza y predicación.
Líderes religiosos encabezan la actividad, destacando el mensaje de unidad y compromiso cristiano.
El Estadio Olímpico Metropolitano luce abarrotado de creyentes que elevan plegarias en un ambiente de esperanza y fervor.
El encuentro espiritual reúne a comunidades parroquiales de distintos sectores del Valle de Sula.
La multitud responde con cantos y oraciones, reflejando la devoción que caracteriza a la Iglesia Católica en la región norte.
La actividad simboliza un nuevo comienzo evangelizador para la Arquidiócesis de San Pedro Sula.
La Santa Misión 2026 consolida al Estadio Olímpico como punto de encuentro masivo para expresiones de fe y esperanza en Honduras.