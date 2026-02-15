¿De cuánto será el salario de Beatriz Valle en su nuevo puesto en Hondutel? Esto devengará la exdiputada, quien fue embajada de Honduras en Canadá en el gobierno de Xiomara Castro.
En abril de 2023 como fue designada por el gobierno de Xiomara Castro como embajadora de Honduras en Canadá tras una serie de acuerdos firmados por Jorge Cálix con el expresidente Manuel Zelaya Rosales
A inicios de septiembre del 2024 anunció que dejaría su puesto como embajadora el 1 de diciembre de ese año. Según dijo, fue una determinación “irrevocable” ante la decisión de la entonces presidenta del país, Xiomara Castro, de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos.
El viernes 12 de febrero por la noche fue juramentada en Casa Presidencial como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Valle se mostró feliz al lado del presidente Nasry Asfura, a quien en 2021 lo tildó de ser corrupto y lo criticó en diversos espacios televisivos.
“Dice Don Nasry Asfura que no sabe por qué le decimos corrupto en las redes. Si quieren le pueden explicar aquí...”, escribió ella el 17 de octubre del 2021. En su redes contestó a una nota de El Heraldo y dijo: “También dije que Mel era buena persona y que LIBRE iba a ser bueno para el país ¿Qué tal? Como todo ser humano, yerro sin dolo, aprendo lecciones, rectifico”.
Beatriz Valle fue diputada de Libre y su expulsión del partido se dio en 2022 tras haber acompañado a Jorge Cálix en su intención de ser presidente del Congreso Nacional. Para los comicios del 2025 buscó la reelección, pero ahora con el Partido Liberal y desde el primer momento apoyó la precandidatura como presidente de Jorge Cálix.
¿Cuánto ganará ahora? Según el portal de transparencia de Hondutel, el puesto de Valle como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) es de 70 mil lempiras como sueldo bruto.
El portal de transparencia de Hondutel precisa que hay dos directores residentes y ya con deducciones el salario queda en 40,699 lempiras y 52,699 lempiras.
El presidente Nasry Asfura nombró a Lucy Guerrero como gerente general de Hondutel, Guerrero estuvo en el Instituto de la Propiedad en el gobierno de Xiomara Castro tras acuerdos de Jorge Cálix con Manuel Zelaya. El gerente general gana L104,275.60.