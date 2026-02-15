¿Qué presidentes del mundo no felicitaron a Nasry Asfura y por qué? Recientemente se posicionó este tema en Honduras tras lo dicho por Nayib Bukele, jefe de Estado de El Salvador. Revisamos el listado.
Nasry Asfura tomó posesión de su cargo el 27 de enero en el Congreso Nacional sin la presencia de presidentes, al decidir que el evento de investidura sería austero.
El 14 de febrero, Nayib Bukele se pronunció tras el gane de Nasry Asfura, pero no para felicitarlo. Bukele hizo una crítica al ministro de Seguridad nombrado por Asfura, quien cuestionó el modelo de seguridad Bukele.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, no emitió ninguna felicitación a Asfura. La jefa de Estado mexicana fue una gran aliada de Xiomara Castro al ser, ambas, de izquierda.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tampoco felicitó a Asfura y todo se ha manejado de manera discreta mediante las embajadas en ambas naciones.
Gustavo Petro en Colombia tampoco se pronunció, aunque las presencias diplomáticas en ambos países siguen. Petro era fiel aliado de Xiomara Castro.
Lula da Silva, presidente de Brasil, se une al listado de presidentes que no felicitaron a Nasry Asfura. Sin embargo, remitieron una carta a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa de respeto a los resultados en las elecciones.
Gabriel Boric de Chile es otro mandatario que no felicitó a Asfura, él saldrá del poder en su país en marzo próximo.
Luis Arce, presidente de Bolivia, tampoco felicitó a "Papi a la Orden", mandatario de izquierda que fue cercano a Xiomara Castro y con quien se reunió en territorio boliviano.
En Venezuela tampoco hubo felicitación ni de Nicolás Maduro ni de Delcy Rodríguez, ahora presidenta de ese país. En campaña, Asfura dio a entender que podría romper relaciones con esa nación previo a la captura de Maduro.