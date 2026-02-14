Así celebran San Valentín los políticos de Honduras: Tomás Zambrano sorprendió a su esposa

¿Cómo celebraron San Valentín los políticos de Honduras? Estas imágenes fueron compartidas por los funcionarios en sus redes sociales. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sorprendió a su esposa.
Juan Orlando Hernández compartió un video en sus redes sociales ya que fue en esta fecha cuando se anunció su orden de extradición hacia EE UU, hace cuatro años.
El diputado Kilvett Bertrand compartió estados con su esposa, María Andrea Matamoros, y sus hijos, mientras compartían en un hotel de Tegucigalpa.
El nuevo ministro de Copeco, Reynaldo Sánchez, dejó esta foto junto a su esposa en su perfil de Instagram.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, celebró desde el 13 de febrero el San Valentín en un viaje exprés que hizo a Estados Unidos.
Juan Diego Zelaya. alcalde del Distrito Central, subió varias fotos junto a su señora esposa y durante el día ambos tuvieron diversas actividades de la alcaldía.
Otra postal que Juan Diego Zelaya compartió junto a esposa, Paola Rubí.
La designada presidencial María Antonieta Mejía dejó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram.
Mejía estuvo en San Pedro Sula recorriendo varios lugares y acompañando al presidente Nasry Asfura.