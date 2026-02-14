  1. Inicio
Así celebran San Valentín los políticos de Honduras: Tomás Zambrano sorprendió a su esposa

Funcionarios y diputados compartieron cómo la pasaron junto a sus parejas este 14 de febrero

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 16:59
¿Cómo celebraron San Valentín los políticos de Honduras? Estas imágenes fueron compartidas por los funcionarios en sus redes sociales. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sorprendió a su esposa.

Fotos: Cortesía redes
Juan Orlando Hernández compartió un video en sus redes sociales ya que fue en esta fecha cuando se anunció su orden de extradición hacia EE UU, hace cuatro años.

Foto: Cortesía redes Juan Orlando Hernández
El diputado Kilvett Bertrand compartió estados con su esposa, María Andrea Matamoros, y sus hijos, mientras compartían en un hotel de Tegucigalpa.

Foto: Cortesía redes Kilvett Bertrand
El nuevo ministro de Copeco, Reynaldo Sánchez, dejó esta foto junto a su esposa en su perfil de Instagram.

Foto: Cortesía redes Reynaldo Sánchez
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, celebró desde el 13 de febrero el San Valentín en un viaje exprés que hizo a Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes Tomás Zambrano
Juan Diego Zelaya. alcalde del Distrito Central, subió varias fotos junto a su señora esposa y durante el día ambos tuvieron diversas actividades de la alcaldía.

 Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía
Otra postal que Juan Diego Zelaya compartió junto a esposa, Paola Rubí.

 Foto: Cortesía redes Juan Diego Zelaya
La designada presidencial María Antonieta Mejía dejó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram.

Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía
Mejía estuvo en San Pedro Sula recorriendo varios lugares y acompañando al presidente Nasry Asfura.

Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía
