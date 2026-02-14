En 2021, Beatriz Valle dijo que Nasry Asfura era corrupto; ahora defiende su nombramiento

En ese año y durante el foro 30-30 donde debatía con la diputada Lissi Cano, Valle dijo: “No les da pena que Papi se eche el dinero en la bolsa y que diga que se lo echa en sus cuentas personales, eso lo dijo Papi en la televisión. Papi dice que es diferente y que va a rescatar a Honduras, ¿y de qué la va a rescatar?...”