En 2021, Beatriz Valle dijo que Nasry Asfura era corrupto; ahora defiende su nombramiento

Beatriz Valle, exdiputada de Libertad y Refundación (Libre), pasó de tildar de corrupto a Nasry Asfura en 2021 a ser parte de su gabinete de gobierno. ¿Qué dijo en ese momento y cómo se defendió de su nuevo nombramiento?
Beatriz Valle fue diputada de Libre y su expulsión del partido se dio en 2022 tras haber acompañado a Jorge Cálix en su intención de ser presidente del Congreso Nacional. Para los comicios del 2025 buscó la reelección, pero ahora con el Partido Liberal y desde el primer momento apoyó la precandidatura como presidente de Jorge Cálix.
En abril de 2023 como fue designada por el gobierno de Xiomara Castro como embajadora de Honduras en Canadá tras una serie de acuerdos firmados por Jorge Cálix con el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
A inicios de septiembre del 2024 anunció que dejaría su puesto como embajadora el 1 de diciembre de ese año. Según dijo, fue una determinación “irrevocable” ante la decisión de la entonces presidenta del país, Xiomara Castro, de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos.
El viernes 12 de febrero por la noche fue juramentada en Casa Presidencial como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Valle se mostró feliz al lado del presidente Nasry Asfura, a quien en 2021 lo tildó de ser corrupto y lo criticó en diversos espacios televisivos.
Valle ha recibido muchos comentarios en redes sociales y también respondió a los militantes de Libre que la cuestionaron luego de su designación.
“Dice Don Nasry Asfura que no sabe por qué le decimos corrupto en las redes. Si quieren le pueden explicar aquí...”, escribió ella el 17 de octubre del 2021.
En ese año y durante el foro 30-30 donde debatía con la diputada Lissi Cano, Valle dijo: “No les da pena que Papi se eche el dinero en la bolsa y que diga que se lo echa en sus cuentas personales, eso lo dijo Papi en la televisión. Papi dice que es diferente y que va a rescatar a Honduras, ¿y de qué la va a rescatar?...”