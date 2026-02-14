Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados

Decenas de archivos municipales fueron encontrados almacenados en viviendas vinculadas al exalcalde de El Corpus, Luis Rueda, y exfuncionarios allegados, este sábado -14 de febrero-.
Los allanamientos fueron ejecutados por el Ministerio Público (MP) y agentes de la Agencia Técnica de Investigaciones y Criminalidad (ATIC) en cuatro viviendas del departamento de Choluteca.
Tres de las intervenciones se realizaron en el municipio de El Corpus y una en San Marcos de Colón.
Durante los operativos se localizó documentación vinculada a la administración municipal en una de las viviendas allanadas.
Aunque estos archivos, por su naturaleza, deben permanecer bajo resguardo de la alcaldía, fueron encontrados almacenados en una de las viviendas allanadas.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, los documentos serán sometidos a revisión como parte del proceso investigativo.
Además, se notificó que en las próximas horas se presentarán requerimientos fiscales contra el exalcalde Luis Andrés Rueda Bellino y la excontadora municipal Dania Mariley Alvarenga Escobar.
La sustracción de estos documentos oficiales podría constituir un delito que afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en la gestión municipal.
Hasta el momento, se desconoce el tipo de documentación encontrada ni el período al que corresponde.
La investigación y los allanamientos surgieron después de que la municipalidad de El Corpus fuera embargada por un monto mayor a los L63 millones, debido a múltiples demandas laborales en su contra.