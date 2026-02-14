  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados

Agentes de la ATIC ejecutaron cuatro allanamientos en Choluteca por una investigación relacionada con la administración de la alcaldía de El Corpus

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 10:14
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
1 de 10

Decenas de archivos municipales fueron encontrados almacenados en viviendas vinculadas al exalcalde de El Corpus, Luis Rueda, y exfuncionarios allegados, este sábado -14 de febrero-.

Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
2 de 10

Los allanamientos fueron ejecutados por el Ministerio Público (MP) y agentes de la Agencia Técnica de Investigaciones y Criminalidad (ATIC) en cuatro viviendas del departamento de Choluteca.

Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
3 de 10

Tres de las intervenciones se realizaron en el municipio de El Corpus y una en San Marcos de Colón.

 Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
4 de 10

Durante los operativos se localizó documentación vinculada a la administración municipal en una de las viviendas allanadas.

Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
5 de 10

Aunque estos archivos, por su naturaleza, deben permanecer bajo resguardo de la alcaldía, fueron encontrados almacenados en una de las viviendas allanadas.

Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
6 de 10

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los documentos serán sometidos a revisión como parte del proceso investigativo.

 Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
7 de 10

Además, se notificó que en las próximas horas se presentarán requerimientos fiscales contra el exalcalde Luis Andrés Rueda Bellino y la excontadora municipal Dania Mariley Alvarenga Escobar.

Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
8 de 10

La sustracción de estos documentos oficiales podría constituir un delito que afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en la gestión municipal.

 Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
9 de 10

Hasta el momento, se desconoce el tipo de documentación encontrada ni el período al que corresponde.

Foto: Cortesía
Exalcalde de El Corpus tenía archivos municipales en su casa y donde allegados
10 de 10

La investigación y los allanamientos surgieron después de que la municipalidad de El Corpus fuera embargada por un monto mayor a los L63 millones, debido a múltiples demandas laborales en su contra.

Foto: Cortesía
Cargar más fotos