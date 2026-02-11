L120 millones: PGR sancionará funcionarios por no rendir cuentas de sus campañas

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) comenzó a remitir a la Procuraduría General de la República (PGR) 500 de los 1,475 expedientes sancionatorios contra candidatos de las elecciones primarias de 2025 que no presentaron sus informes de gastos de campaña.
La comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, detalló que los procesos corresponden a aspirantes a cargos municipales y legislativos.
“Son 1,475 expedientes sancionatorios que corresponden a niveles electivos, alcalde o alcaldesa y diputado o diputada; no tenemos sancionados candidatos o precandidatos a la Presidencia de la República para el proceso de elecciones primarias del 2025”, aclaró.
Ardón explicó que la cuantía total de las multas asciende a 120 millones de lempiras, monto que deberá ser ejecutado por la PGR.
“El monto que la Procuraduría General de la República tendrá que ejecutar con estos 1,475 expedientes sancionatorios suma una cuantía de 120 millones de lempiras”, señaló.
La funcionaria recordó que las sanciones económicas son escalonadas según el nivel del cargo al que aspiraban los señalados.
“Las multas son escalonadas: a nivel de corporación municipal es de cinco salarios mínimos", aseguró Ardón.
Mientras que “a nivel de diputado o precandidato a diputada es de 10 salarios mínimos”. Durante la entrega, estuvo presente el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, quien se encargará del proceso.
La comisionada explicó que "sumadas ambas multas, representa un impacto para el Estado de Honduras que deberá recopilar la Procuraduría, de 120 millones de lempiras”.
La entrega de los expedientes forma parte del proceso administrativo para hacer efectivas las sanciones contra quienes incumplieron la obligación de rendir cuentas sobre el financiamiento de sus campañas en los comicios internos de 2025.