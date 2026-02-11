  1. Inicio
¿Quién es Lee Jaruzeslki, el nuevo funcionario nombrado por Nasry Asfura?

El joven fue juramentado por Nasry Asfura en Casa Presidencial, nombramiento que generó varios comentarios

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 10:43
¿Quién es Lee Jaruzeslki, el nuevo funcionario nombrado por Nasry Asfura? Esto es lo que debes conocer sobre uno de los funcionarios más jóvenes en el gabinete de gobierno del presidente Asfura.

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
Su nombre es Lee Marín, aunque en sus redes sociales tiene su nombre como Lee Jaruzelski Marín. ¿En qué puesto fue designado?

 Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
Él fue designado como director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y su juramentación la hizo el presidente Asfura.

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
¿A qué se ha dedicado antes de llegar a la administración pública? Es arquitecto de profesión y está involucrado en varias áreas.

 Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
En redes sociales hubo algunos comentarios negativos al preguntar por qué un arquitecto ahora dirigirá el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
“Confiamos plenamente en que su experiencia, sensibilidad y compromiso serán claves para fortalecer la gestión y preservación de nuestro patrimonio cultural, promoviendo su cuidado y difusión en todo el país”, escribió en sus redes el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
Aparte de ser arquitecto también es entrenador de Cross Fit, ciclista y runner.

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
En sus cuentas personales comparte postales de las actividades deportivas que realiza fuera del trabajo.

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
Uno de sus hobbies es participar en carreras que se realizan en la capital de Honduras y en otras ciudades.

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
En sus redes tiene fotos con el presentador César Enamorado, a quien entrena en uno de los gimnasios de la capital.

Foto: Cortesía redes Lee Jaruzeslki
