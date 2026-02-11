¿Quién es Lee Jaruzeslki, el nuevo funcionario nombrado por Nasry Asfura? Esto es lo que debes conocer sobre uno de los funcionarios más jóvenes en el gabinete de gobierno del presidente Asfura.
Su nombre es Lee Marín, aunque en sus redes sociales tiene su nombre como Lee Jaruzelski Marín. ¿En qué puesto fue designado?
Él fue designado como director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y su juramentación la hizo el presidente Asfura.
¿A qué se ha dedicado antes de llegar a la administración pública? Es arquitecto de profesión y está involucrado en varias áreas.
En redes sociales hubo algunos comentarios negativos al preguntar por qué un arquitecto ahora dirigirá el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
“Confiamos plenamente en que su experiencia, sensibilidad y compromiso serán claves para fortalecer la gestión y preservación de nuestro patrimonio cultural, promoviendo su cuidado y difusión en todo el país”, escribió en sus redes el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
Aparte de ser arquitecto también es entrenador de Cross Fit, ciclista y runner.
En sus cuentas personales comparte postales de las actividades deportivas que realiza fuera del trabajo.
Uno de sus hobbies es participar en carreras que se realizan en la capital de Honduras y en otras ciudades.
En sus redes tiene fotos con el presentador César Enamorado, a quien entrena en uno de los gimnasios de la capital.