En total limpieza van quedando las playas de West Bay tras invasión de sargazo

Luego de ser invadidas por la llegada masiva de sargazo, las playas de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, avanzan hacia la normalidad tras verse cerradas durante los últimos días. Así van quedando:
Este fin de semana, la acumulación de sargazo alcanzó niveles considerables la semana pasada, cubriendo amplios tramos de arena y generando preocupación entre pobladores.
Las grandes masas de sargazo produjeron malos olores al descomponerse, afectado además la estética de las playas, molesta a turistas y residentes y puede impactar negativamente la economía local.
Las playas de West Bay estaban temporalmente cerradas ante la llegada masiva de sargazo, donde alrededor de un kilómetro de playa está completamente invadido.
Varios hoteles de West Bay y sectores cercanos suspendieron temporalmente sus actividades, principalmente por los fuertes olores generados por la descomposición y por la imposibilidad de realizar actividades acuáticas con normalidad.
La municipalidad de Roatán, en coordinación con el sector privado, organizó un operativo especial de limpieza durante el fin de semana, con el objetivo de restaurar la imagen del principal destino turístico de la isla y reducir el impacto económico.
Según los informes más recientes, alrededor del 90 % de la playa ya se encuentra libre de sargazo, y solo pequeñas cantidades continúan llegando de forma dispersa a la costa, lo que ha permitido avanzar en la reapertura gradual de la zona.
Las labores de limpieza se ejecutaron de manera conjunta entre la alcaldía y empresas privadas, con la participación de personal hotelero, maquinaria pesada alquilada por las cadenas turísticas y equipos proporcionados por la municipalidad.
Autoridades indicaron que, durante el proceso, parte de la arena fue removida de forma temporal para facilitar el uso de maquinaria, la cual será recolocada una vez concluyan por completo las labores de limpieza.
Se espera que las playas queden totalmente habilidadas para la temporada de Semana Santa, ante la llegada de los turistas.