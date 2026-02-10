  1. Inicio
“Salió defensor de los cachurecos”: periodista acusa a Octavio Pineda

Octavio Pineda, exministro de la SIT, fue acusado por un periodista y no se quedó callado

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 09:48
Un cruce en redes sociales se registró luego que periodista del medio Une TV acusara al exministro Octavio Pineda de defender a personas del Partido Nacional. ¿Qué se dijeron y por qué se dio la polémica?

Todo se dio a raíz de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a Honduras, Nicaragua y Nepal, información que se originó con un tuit de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem.

El 9 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió una sentencia que bloqueaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua. El 31 de diciembre del 2025, una jueza federal ordenó frenar la cancelación del TPS mientras continúa un litigio. Ahora, el litigio seguirá pero dejando sin TPS a los hondureños de forma inmediata.

El cruce se dio entre el periodista Rony Martínez de Une TV, quien fue diputado de Libertad y Refundación (Libre) y para el período 2026-2030 fue propuesto como diputado de Honduras al Parlacen.

Martínez encaró al exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, quien se pronunció sobre la cancelación del TPS.

Pineda había respondido a la periodista Emma Calderón, mencionando que el TPS no se ha cancelado de manera definitiva y espera que el Estatus siga vigente.

Eso generó la reacción del periodista Rony Martínez, fustigando: “Salió defensor de los cachurecos el que quiere ser candidato en Libre... Vaya JOHdido”, escribió el comunicador.

Octavio Pineda le pidió al periodista no malinterpretar y apuntó que las posiciones en materia de migración de EE UU difícilmente cambiarán sin importar quién gobierne en Honduras.

Seguidamente Martínez le dijo: “Disimule un poquito, líder, que no se le note tanto eso de defender cachurecos, cuidado...”.

La decisión de la Corte de EE UU establece la terminación del programa provisionalmente, a la espera de una decisión final. Esta noticia es recibida como un balde de agua fría para los hondureños en EE UU y se da luego que Nasry Asfura se reunirá el 7 de febrero con el presidente Donald Trump en Florida.

