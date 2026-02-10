¿Qué hacer como hondureño ante la cancelación del TPS por parte de EE UU?

Se recomienda buscar información en los consulados sobre los pasos a seguir. En muchos casos, será necesario contratar abogados que revisen cada situación de manera individual. Existen hondureños con más de 20 años de residencia en Estados Unidos, que tienen hijos nacidos en EE UU, y podrían ser elegibles para iniciar un proceso de solicitud de residencia, como una alternativa legal en caso de que no haya extensión del TPS.