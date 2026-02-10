¿Qué hacer como hondureño ante la cancelación del TPS por parte de EE UU?

El 9 de febrero se dio la cancelación -nuevamente- del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a Honduras, Nicaragua y Nepal. ¿Qué hacer ahora si eres hondureño y estabas bajo protección? Esto es lo que debes saber.
El 9 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió una sentencia que bloqueaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua. El 31 de diciembre del 2025, una jueza federal ordenó frenar la cancelación del TPS mientras continúa un litigio. Ahora, el litigio seguirá pero dejando sin TPS a los hondureños de forma inmediata. La noticia fue brindada por la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem.
El TPS brindaba la autorización para trabajar y poseer un número del seguro social. Además, tenían una protección ante una eventual orden de deportación.
Lo primero que se recomienda es acudir ante abogados especializados en migración o en su defecto acudir a organizaciones no lucrativas que ofrecen asesoría legal profesional a bajo costo.
Ahora mismo las personas con mayor peligro son aquellas que tenían una orden de deportación antes de ser amparadas por el TPS. Las personas con orden de deportación no tienen derecho a hablar con un juez y tampoco pueden pedir una fianza.
¿Quiénes son elegibles para la residencia permanente en EE UU? Las personas que tienen una entrada por medio del permiso de viaje conocido como advance parole, y las que tienen hijos e hijas que van cumplir o son de 21 años de edad nacidos en Estados Unidos, igual quienes están casados con un cónyuge que tiene ciudadanía estadounidense.
Asimismo las personas que nunca han estado en una corte de inmigración pueden someter una petición de asilo afirmativo.
Se recomienda buscar información en los consulados sobre los pasos a seguir. En muchos casos, será necesario contratar abogados que revisen cada situación de manera individual. Existen hondureños con más de 20 años de residencia en Estados Unidos, que tienen hijos nacidos en EE UU, y podrían ser elegibles para iniciar un proceso de solicitud de residencia, como una alternativa legal en caso de que no haya extensión del TPS.
Con la cancelación del TPS s perdería automáticamente el permiso de trabajo, no se podrán renovar licencias de conducir ni tener acceso a seguros médicos.
Esta noticia es recibida como un balde de agua fría para los hondureños en EE UU y se da luego que Nasry Asfura se reunirá el 7 de febrero con el presidente Donald Trump en Florida.