Embajada de EE UU en Honduras cerrará el lunes 16 de febrero por día festivo

La Embajada de Estados Unidos en Honduras anunció que permanecerá cerrada este lunes 16 de febrero por el Día de los Presidentes

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 14:32
El comunicado fue publicado la tarde de este domingo -15 de febrero- a través de las redes sociales oficiales de la misión diplomática.

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de los Estados Unidos en Honduras anunció que sus oficinas permanecerán cerradas el lunes 16 de febrero de 2026 debido a un día festivo.

Según el anuncio, todas las operaciones de la embajada se reanudarán con normalidad el martes 17 de febrero. Esto incluye servicios consulares, atención a ciudadanos estadounidenses y otros trámites administrativos.

El cierre coincide con la celebración del Día de los Presidentes en Estados Unidos, una fecha que conmemora la trayectoria de líderes históricos del país norteamericano, incluyendo a George Washington y Abraham Lincoln.

La embajada recordó a los ciudadanos hondureños y estadounidenses residentes que anticipen cualquier trámite que requiera atención consular, ya que durante el día festivo no habrá atención al público.

Las redes sociales de la embajada se mantienen como el canal principal de información para actualizaciones sobre horarios, servicios y avisos especiales relacionados con la operación de la misión diplomática.

Autoridades estadounidenses destacaron que esta medida es parte de la política habitual de la embajada de respetar los días festivos oficiales del país, lo que incluye cierres programados en fechas conmemorativas nacionales.

Se recomienda a quienes tengan citas agendadas o trámites pendientes planificar con anticipación y revisar la página web o redes sociales de la embajada para recibir notificaciones sobre posibles cambios o reprogramaciones.

