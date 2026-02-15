Embajada de EE UU en Honduras cerrará el lunes 16 de febrero por día festivo

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de los Estados Unidos en Honduras anunció que sus oficinas permanecerán cerradas el lunes 16 de febrero de 2026 debido a un día festivo.

El comunicado fue publicado la tarde de este domingo -15 de febrero- a través de las redes sociales oficiales de la misión diplomática.

Según el anuncio, todas las operaciones de la embajada se reanudarán con normalidad el martes 17 de febrero. Esto incluye servicios consulares, atención a ciudadanos estadounidenses y otros trámites administrativos.