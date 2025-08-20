Embajada de EE UU en Honduras anuncia cambios en reglas de exención de entrevistas para visas

Tegucigalpa, Honduras.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que desde el 2 de septiembre de 2025 entrarán en vigencia cambios en las categorías de visas que aplican para la exención de entrevistas, lo que impactará a la mayoría de los solicitantes. Según lo anunció la embajada de Estados Unidos en Honduras en su página oficial, la mayoría de los ciudadanos que soliciten una visa deberán presentarse en persona ante un oficial consular, salvo algunas excepciones que se mantienen vigentes.

Los solicitantes que renueven su visa B-1, B-2 o B1/B2 dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento continuarán exentos de entrevista, siempre que tengan 18 años o más. También se mantienen sin entrevista las visas diplomáticas u oficiales, como las categorías A, G y de la OTAN, además de algunos viajeros oficiales en representación de gobiernos.