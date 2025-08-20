  1. Inicio
Embajada de EE UU en Honduras anuncia cambios en reglas de exención de entrevistas para visas

A partir del 2 de septiembre, el Departamento de Estado ajustará las categorías que califican para la exención de entrevistas en solicitudes de visa

  • 20 de agosto de 2025 a las 11:31
La embajada estadounidense insta a los solicitantes a planificar trámites de visa ante cambios en exenciones de entrevista que entrarán en vigor en septiembre.

Tegucigalpa, Honduras.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que desde el 2 de septiembre de 2025 entrarán en vigencia cambios en las categorías de visas que aplican para la exención de entrevistas, lo que impactará a la mayoría de los solicitantes.

Según lo anunció la embajada de Estados Unidos en Honduras en su página oficial, la mayoría de los ciudadanos que soliciten una visa deberán presentarse en persona ante un oficial consular, salvo algunas excepciones que se mantienen vigentes.

Los solicitantes que renueven su visa B-1, B-2 o B1/B2 dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento continuarán exentos de entrevista, siempre que tengan 18 años o más.

También se mantienen sin entrevista las visas diplomáticas u oficiales, como las categorías A, G y de la OTAN, además de algunos viajeros oficiales en representación de gobiernos.

Nuevas disposiciones de la Embajada de EE UU en Honduras para solicitantes de visa

La sede diplomática recordó a los ciudadanos que las solicitudes recibidas antes del 2 de septiembre serán procesadas de acuerdo a los procedimientos actuales.

Las autoridades hicieron un llamado a los solicitantes de visa a planificar con tiempo y consultar el sitio web oficial de la embajada para conocer detalles de los requisitos y procedimientos actualizados.

