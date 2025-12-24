  1. Inicio
Laura Meza decide emprender con jugador de Motagua tras separarse de Rodrigo Auzmendi

Laura Meza decidió aliarse con futbolista de Motagua y darle vuelta a la página tras su relación con Rodrigo Auzmendi

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 09:27
1 de 10

Tras su separación del futbolista Rodrigo Auzmendi y regresar de Argentina, la presentadora hondureña Laura Meza sorprendió al emprender junto a un jugador de Motagua. ¿De qué se trata

 Foto: El Heraldo
2 de 10

Meza y Auzmendi se habían juntando en Argentina en el presente año, ella había renunciado a su trabajo y se marchó a ese país para estar junto al exjugador de Motagua.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

Sin embargo, de manera sorpresiva ella regresó a Honduras y hasta el momento no se ha referido a lo que pasó con Auzmendi. El jugador recientemente se fue a EE UU de vacaciones.

Foto: Cortesía redes
4 de 10

Lo que sí se hizo público es la alianza que Laura Meza hizo con un actual jugador de Motagua y compatriota de Rodrigo Auzmendi, el volante y 10 del conjunto azul, Rodrigo “Droopy” Gómez.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

En redes sociales se publicaron clips sobre un bar deportivo llamado “La Potra” y donde ambos aparecen haciendo la promoción del lugar.

Foto: Cortesía redes
6 de 10

El bar ya fue inaugurado en Tegucigalpa y, a falta de información de ambos, el jugador y la presentadora decidieron invertir en este bar.

Foto: Cortesía redes
7 de 10

De hecho, Laura Meza ha compartido videos sobre el bar recientemente inaugurado y donde el “Droopy” Gómez aparece haciendo publicidad.

Foto: Cortesía redes
8 de 10

Ambos aparecen platicando y haciendo la publicidad del local donde se podrán ver partidos de fútbol y de otros deportes, así como ser una opción más en la vida nocturna de Tegucigalpa.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

Laura Meza no ha detallado qué pasó con Rodrigo Auzmendi, pero está continuando su vida en la televisión nacional y ahora como empresaria.

Foto: Cortesía redes
10 de 10

La presentadora estuvo un par de meses en Argentina con Rodrigo Auzmendi, país donde se había ido con su hijo. Ni ella ni el jugador se pronunciaron tras la ruptura que hizo viral en redes sociales.

Foto: Cortesía redes
