¿Puedo obtener la visa de turista estadounidense a tiempo para el Mundial de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.-El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y lo que muchas personas, que quieren asistir a este evento deportivo y que no tienen visa de turista, aún se preguntan es si les saldrá a tiempo.

Cabe mencionar que en 2026 se celebrará la copa del mundo en tres países de Norteamérica: Estados Unidos, México y Canadá; solo Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo, incluida la final.

Ante esto, algunos fanáticos del deporte que no cuentan con su visa de turista hasta ahora -agosto de 2025- se cuestionan si podrán o no ver estos partidos.

De acuerdo con los datos actualizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los tiempos de espera dependen de los países de donde sean solicitados. Conozca cuáles son tiempo de espera por país.