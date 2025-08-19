¿Puedo obtener la visa de turista estadounidense a tiempo para el Mundial de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.-El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y lo que muchas personas, que quieren asistir a este evento deportivo y que no tienen visa de turista, aún se preguntan es si les saldrá a tiempo.
Cabe mencionar que en 2026 se celebrará la copa del mundo en tres países de Norteamérica: Estados Unidos, México y Canadá; solo Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo, incluida la final.
Ante esto, algunos fanáticos del deporte que no cuentan con su visa de turista hasta ahora -agosto de 2025- se cuestionan si podrán o no ver estos partidos.
De acuerdo con los datos actualizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los tiempos de espera dependen de los países de donde sean solicitados. Conozca cuáles son tiempo de espera por país.
Países que deben esperar menos para la visa de turista
Argelia (4.5 meses)
Argentina, Brasil, Camerún, Egipto, El Salvador, Irak, Jamaica, Jordania, México, Marruecos, Omán, Panamá, Paraguay, Arabia Saudí, Senegal, Serbia, Trinidad y Tobago, Túnez, Uruguay, Uzbekistán (menos de 3 meses)
Ghana (7 meses)
Nigeria (8-8.5 meses)
Emirates Árabes Unidos (5.5-8 meses)
Países que deben esperar un poco más por la visa de turista
Costa Rica (9.5 meses)
Ecuador (10 meses)
India (9.5 meses)
México -Nuevo Laredo- (10 meses)
Pakistán Karachi (9 meses)
Perú (9 meses)
Países con los tiempos más largos de espera para la visa
Colombia (15 meses)
Honduras, India -Chennai- (14 meses)
México -Guadalajara, Hermosillo- (12 meses)
México -Mérida- (12.5 meses)
México -Monterrey- (11 meses)
México -Tijuana- (16 meses)
Cabe mencionar que Estados Unidos tiene una lista de países sujetos a prohibiciones de viaje que no pueden ingresar a su territorio.
Además, hay un listado de países que no necesitan visa por estar en el Programa de Exención de Visa (VWP), incluida la mayor parte de Europa Occidental, Japón, Corea del Sur y Australia, pueden ingresar a los EE. UU. por hasta 90 días sin visa.
Requisitos para obtener la visa de turista
-Un pasaporte válido
-Un formulario DS-160 completo
-Una fotografía digital estilo pasaporte que cumpla con los requisitos gubernamentales
-Documentación de otros viajes recientes a los EE.UU.
-Prueba de fondos
-Evidencia de vínculos con su país de origen