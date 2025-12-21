Conferencia Episcopal llama a la reconciliación tras meses de contienda electoral

Intibuca, Honduras.— La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) emitió un Mensaje de Navidad este domingo -21 de diciembre- en el que llamó a la reconciliación y la unidad del pueblo hondureño, tras varios meses marcados por tensiones políticas. En el mensaje, los obispos, reunidos en La Esperanza, Intibucá, señalaron que la Navidad no es solo una fecha conmemorativa, sino una “Buena Nueva” que se renueva cada año y fortalece la fe y la esperanza en los corazones de las personas. "Todos somos conscientes que hemos vivido (...) días y meses de campaña política con propuestas diferentes, que de una u otra manera dividen la comunidad", lamenta el mensaje.

Pese a este escenario, los obispos aseguraron que "vivimos la esperanza que no defrauda, tal como lo hemos testimoniado a lo largo del año Santo de la Esperanza que hemos celebrado como Iglesia". El mensaje también hizo referencia al llamado, a la conversión y a la reconciliación, destacando la importancia de volver la mirada hacia aquello que une a la sociedad: Dios. "Es tiempo de volver nuestra mirada a aquello que es común y nos une, y que será un camino de reconciliación para todos", señala el pronunciamiento episcopal.