Dante Mossi: "Es hora de que el CNE llame a sociedad civil a que concluya el conteo"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería convocar a la sociedad civil para concluir el conteo de votos ante la falta de acuerdos entre los partidos políticos.
Mossi se refirió a la situación electoral que atraviesa Honduras actualmente y señaló que, si las fuerzas políticas no logran consensos, es necesario buscar mecanismos que permitan cerrar el proceso en el tiempo que corresponde.
“Yo creo que es hora de que el CNE llame a sociedad civil a que concluya el conteo, si los partidos políticos no se ponen de acuerdo”, expresó el economista, a través de su cuenta de X.
A su criterio, la participación de actores independientes podría contribuir a reducir la tensión política y fortalecer la confianza ciudadana en los resultados electorales.
Mossi también planteó que, de cara a futuros procesos, la sociedad civil organizada debería asumir un rol más relevante dentro del sistema electoral hondureño.
— Dante Mossi (@DanteMossi) December 21, 2025
“Para procesos futuros, estimo que la sociedad civil organizada debería tener un rol más importante”, afirmó.
Las declaraciones del exfuncionario surgen en un contexto marcado por retrasos en el conteo de votos, denuncias cruzadas entre partidos y llamados a reforzar la transparencia del proceso.
Han transcurrido 21 días desde que se desarrollaron las elecciones generales en Honduras y aún se desconoce quién será el nuevo gobernante. La competencia se mantiene reñida entre los candidatos del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, y del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla.
En estos momentos, se está desarrollando el escrutinio especial de más de 2,700 actas, sin embargo, el proceso ha sufrido múltiples retrasos. De hecho, hasta la mañana de este domingo -21 de diciembre- ya sumaban más de 15 horas sin actualización de los resultados, fue hasta el mediodía cuando se retomaron las actividades.