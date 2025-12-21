Dante Mossi: "Es hora de que el CNE llame a sociedad civil a que concluya el conteo"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería convocar a la sociedad civil para concluir el conteo de votos ante la falta de acuerdos entre los partidos políticos. Mossi se refirió a la situación electoral que atraviesa Honduras actualmente y señaló que, si las fuerzas políticas no logran consensos, es necesario buscar mecanismos que permitan cerrar el proceso en el tiempo que corresponde. “Yo creo que es hora de que el CNE llame a sociedad civil a que concluya el conteo, si los partidos políticos no se ponen de acuerdo”, expresó el economista, a través de su cuenta de X.

A su criterio, la participación de actores independientes podría contribuir a reducir la tensión política y fortalecer la confianza ciudadana en los resultados electorales. Mossi también planteó que, de cara a futuros procesos, la sociedad civil organizada debería asumir un rol más relevante dentro del sistema electoral hondureño. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Yo creo que es hora que el @CneHonduras llame a sociedad civil a que concluya el conteo si los partidos políticos no se ponen de acuerdo. Para proceso futuros estimo que la sociedad civil organizada debería tener un rol más importante. https://t.co/8SaXazkczE — Dante Mossi (@DanteMossi) December 21, 2025

“Para procesos futuros, estimo que la sociedad civil organizada debería tener un rol más importante”, afirmó.