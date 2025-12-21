Sin avances en el escrutinio especial en horas de la madrugada: ¿Qué sucedió en el CLE?

Aunque en comparación con otros días, cuando se registraron lluvias de piedras, en esta ocasión no hubo agresiones físicas, sí se reportó renuencia de representantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Liberal de continuar trabajando en las Juntas Especiales de Verificación, además de gritos y confrontaciones con miembros del Partido Nacional.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunciaron al respecto. La consejera Cossette López recriminó que “el objetivo es impedir la declaratoria”.

Tegucigalpa, Honduras.- Los avances del escrutinio especial se vieron empañados desde la noche del sábado 20 de diciembre y continuaron durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre, luego de que nuevamente se registraran conflictos que impidieron continuar con el proceso.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció que “continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE” y que “lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos”.

“A estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones”, expresó Hall a través de redes sociales.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, señaló que el CNE continúa “enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral”, y que “aumentan las presiones” para que ella y la también consejera Cossette López asistan “de forma presencial a una sesión de pleno” del organismo.

Hasta las 22:00 horas del sábado se habían escrutado 983 actas electorales, de las 2,792 que presentaron inconsistencias. El proceso de revisión inició el pasado jueves, con cinco días de retraso.

Desde el día de las elecciones, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios, que han sido los más difíciles registrados en la historia política de Honduras, según la titular del ente electoral.

De igual manera, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, escribió en su cuenta de X que los responsables de estos hechos serían miembros de una supuesta alianza “entre Salvador Nasralla y el partido Libertad y Refundación (Libre)”, a quienes acusó de detener el proceso de forma maliciosa para impedir una declaratoria oficial en tiempo y forma.

Cabe destacar que a las 7:00 de la mañana de este domingo, el turno de la madrugada fue visto abandonando el Centro Logístico Electoral (CLE), mientras los miembros del turno A ingresaban; sin embargo, al cierre de esta nota, los resultados electorales continuaban congelados.