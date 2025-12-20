Ana Paola Hall denuncia sabotaje a sesión del pleno y acusa a Ochoa de tenderles una trampa

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que, como representantes del órgano rector de las elecciones continúan enfrentando acciones orientadas a interrumpir y demorar el desarrollo del proceso electoral. Entre ellas, mencionó el aumento de presiones para que ella y la consejera Cossette López-Osorio asistan de forma presencial a una sesión de pleno, pese a que la modalidad virtual es legal, normal y se ha utilizado sin inconvenientes. La consejera cuestionó la insistencia del consejero Marlon Ochoa en exigir una sesión física este sábado 20 de diciembre en horas de la noche, advirtiendo que resulta difícil no concluir que se pretende que ambas caigan en una trampa que las deje en una situación de riesgo y, con ello, haga imposible que el proceso electoral continúe avanzando. Según Hall, este intento de forzar la presencialidad habría derivado en el sabotaje de una sesión clave en la que se discutirían retrasos graves en el escrutinio especial de actas con inconsistencias.

Entre los retrasos graves en el escrutinio especial que se desarrolla en el Centro Logístico Electoral (CLE) instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), ejemplificó que el avance ha sido mínimo, con actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por los partidos políticos, un tema que -afirmó- es de seguridad nacional y que debía abordarse precisamente en la sesión que fue interrumpida.

Hall detalló que, durante el turno A, que operó de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, casi 100 Juntas conformadas apenas lograron procesar alrededor de 112 actas presidenciales, un ritmo que calificó de "inaudito", considerando que el tiempo promedio estimado para el escrutinio era de 40 minutos por acta. Recalcó que todos los integrantes de estas juntas son propuestos por partidos políticos. Finalmente, hizo un llamado urgente y enfático a los partidos para que sustituyan de inmediato a los miembros de juntas que, según denunció, se están prestando a estas acciones dilatorias.