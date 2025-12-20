Denuncian retrasos y actos de intimidación durante el escrutinio especial en el CLE

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, alertó que el órgano electoral continúa enfrentando acciones orientadas a interrumpir y demorar el proceso electoral, entre ellas presiones para obligar a sesiones presenciales cuando legalmente se puede sesionar de forma virtual. Además, también denunció graves retrasos en el escrutinio especial que se realiza en el Centro Logístico Electoral (CLE), donde, pese a contar con casi 100 juntas conformadas, el avance ha sido mínimo. Según detalló, en un turno completo (que comprende de 7 de la mañana a 7 de la noche) apenas se procesaron alrededor de 112 actas presidenciales, un ritmo que calificó de “inaudito”, tomando en cuenta que el tiempo promedio estimado era de 40 minutos por acta. Además, advirtió sobre un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por los partidos políticos.



Desde el ámbito político, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien se mantiene a la delantera según los resultados preliminares del CNE, acusó a algunos miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento de paralizar ilegalmente las actividades del CLE, señalando agresiones contra mujeres y la pasividad de fiscales presentes.

A su vez, diputados del Partido Nacional como Tomás Zambrano y Merary Díaz denunciaron un supuesto boicot electoral, hostilidad e intimidación contra representantes nacionalistas, elevando llamados a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional para garantizar el respeto al debido proceso y la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre.

Merary Díaz compartió fotografías en las que una mujer, presunta integrante de una de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) que realizan el escrutinio especial, mostraba algunas lesiones en la piel, supuestamente, tras ser agredida por integrantes de partidos contrarios. En su publicación, Díaz etiquetó a Iroshka Elvir (candidata a diputada liberal y esposa del aspirante presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla), a Manuel "Mel" Zelaya (coordinador del Partido Libre) y a Rixi Moncada (candidata presidencial del partido Libre), para recalcarles que "el nivel de hostilidad, intimidación y acciones orientadas a la desestabilización que ejercen sus representantes, de Libre y del Partido Liberal, contra los representantes nacionalistas en el CLE del Consejo Nacional Electoral es grave e inaceptable". Al mismo tiempo, pidió a organismos nacionales e internacionales por la defensa de los derechos humanos y la democracia intervenir, "a fin de que constaten los hechos denunciados en perjuicio de los representantes del Partido Nacional".

De igual manera, Tomás Zambrano, escribió en su cuenta de X que los causantes de estos hechos eran miembros de una supuesta alianza "entre Salvador Nasralla y el partido Libertad y Refundación (Libre)", a quienes acusó de detener el proceso de forma maliciosa para que no haya declaratoria oficial de elecciones en tiempo y forma.

De su lado, el aspirante a la alcaldía del Distrito Central por ese mismo partido, Juan Diego Zelaya, acusó a los delegados de Libre y del Partido Liberal en el escrutinio de adulterar actas. "Los representantes de 'Mel' (Zelaya) y (Salvador) Nasralla en el escrutinio especial han intentado, por todos los medios, anular la voluntad del pueblo: anulando actas completas y dejándolas en “cero” sin contar los votos, especialmente en aquellas donde gano 'Papi', irrespetando lo que los hondureños expresaron en las urnas", escribió en X.

Las denuncias se suman a pronunciamientos de otros actores políticos, como el alcalde Roberto Contreras, quien advirtió que la interrupción del escrutinio solo genera retrasos que afectan la declaratoria de resultados, reiterando que la voluntad de millones de hondureños debe ser respetada.

Intimidaciones a todos los niveles

Al parecer, el hostigamiento no solo se da entre representantes de los partidos políticos en el escrutinio especial de actas con inconsistencias, sino también en lo más alto del órgano electoral. La consejera Hall señaló que precisamente para abordar los retrasos antes señalados desde las JEVR es que se llevaría a cabo una sesión virtual entre el pleno del CNE la noche de este sábado 20 de diciembre, pero el consejero Marlon Ochoa, representante de Libre en el órgano electoral, amenazó con grabar, evidenciando que ellas estaban vía remoto. "Como funcionarios, nuestras actuaciones son de interés público, por lo que informo que transmitiré la sesión en vivo desde mis redes sociales para que el pueblo juzgue, que desde hace alrededor de 10 días no asisten presencialmente a las instalaciones del CNE, y sus oficios son remitidos con sello (facsímil), sin firma de su puño, por lo que suponemos que están retenidas y bajo coacción, desconocemos en qué condiciones. En el último mensaje publicado en sus redes sociales, ambas hicieron amenazas ilegales a las Juntas de Escrutinio Especial desconociendo la Ley, como escrito por extranjeros", escribió Ochoa en su cuenta de X, sosteniendo la teoría que expresó desde ayer, cuando aseguró que las consejeras estaban "secuestradas", en una embajada extranjera en Tegucigalpa, algo que López descartó categóricamente.

A criterio de Hall, insistir en reuniones físicas, como lo ha hecho el consejero Ochoa, podría exponerla a ella y a la consejera Cossette López a situaciones de riesgo que paralicen el avance del proceso. En la misma línea, Cossette López denunció intentos de amedrentamiento para forzar una sesión presencial del pleno del CNE, señalando que estas acciones buscan exponerlas públicamente y facilitar detenciones ilegales o agresiones. López afirmó que su función, al igual que la de los demás consejeros, es trasladar resultados conforme a la ley y no fabricarlos, reiterando que continuará ejerciendo su labor pese a las presiones.