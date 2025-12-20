MOE UE dice que escrutinio ha sido transparente y pide respetar el voto del 30 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) reiteró este 20 de diciembre su llamado a que se respete el voto emitido por los hondureños en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, subrayando la importancia de completar sin retrasos el proceso electoral en curso.

En un comunicado de prensa, la misión señaló que la administración electoral ha enfrentado una parálisis continua e intencionada durante el periodo electoral, situación que provocó serios atrasos en los preparativos de los comicios. No obstante, destacó que el escrutinio de votos se ha desarrollado de manera transparente y con acceso total a las actas por parte de los partidos políticos.