No hay órdenes de captura contra Cossette López y Ana Paola Hall, aclara el MP

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez más, el Ministerio Público aclaró que no existe requerimiento fiscal, órdenes de captura ni acción de detención en flagrancia en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall.

A través de su cuenta en X, el Ministerio Público afirmó que "son falsas las afirmaciones que señalan que esta institución ha ordenado acciones penales en su contra".

Cabe destacar que la misma Cossette López aclaró recientemente que se encuentra en buen estado y con ánimo de continuar con su trabajo.

Aunque sí recriminó a Marlon Ochoa que "intentaron encerrarme en un salón a la fuerza y con violencia en el INFOP cuando sucedió el incidente de los biométricos de ingresos aún no regularizados, y ahora lanzan acusaciones de secuestro sobre seres decentes que son embajadores en nuestro país. Basta de hipocresías y manipulaciones".