No hay órdenes de captura contra Cossette López y Ana Paola Hall, aclara el MP

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez más, el Ministerio Público aclaró que no existe requerimiento fiscal, órdenes de captura ni acción de detención en flagrancia en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall.
A través de su cuenta en X, el Ministerio Público afirmó que "son falsas las afirmaciones que señalan que esta institución ha ordenado acciones penales en su contra".
Cabe destacar que la misma Cossette López aclaró recientemente que se encuentra en buen estado y con ánimo de continuar con su trabajo.
Aunque sí recriminó a Marlon Ochoa que "intentaron encerrarme en un salón a la fuerza y con violencia en el INFOP cuando sucedió el incidente de los biométricos de ingresos aún no regularizados, y ahora lanzan acusaciones de secuestro sobre seres decentes que son embajadores en nuestro país. Basta de hipocresías y manipulaciones".
"Como funcionaria les aseguro que yo estoy bien, no estoy bajo amenazas ni amedrentamientos, porque quien me violenta está lejos de mí; conservo la administración de mi voluntad y mi lucidez, mi paz que no tiene precio. Tengo energía y ánimo para seguir trabajando, luchando y enarbolando la bandera de la libertad y la democracia", posteó Cossette.
Seguidamente, sostuvo que "tengo razones para sonreír y ver al futuro con esperanza, que deseo también la tengan muchos más".
Tanto Ana Paola Hall como Cossette López han llevado la batuta del proceso electoral, y es que tras la primera declaratoria de resultados el pasado 30 de noviembre, Marlon Ochoa no volvió a aparecer junto a ellas.
Desde el pasado jueves 18 de diciembre inició el escrutinio especial, tras varios días de retraso, en el que se han procesado más de 900 actas con inconsistencias, aunque aún faltan más de 1,000 por revisar.