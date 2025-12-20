¿Está resguardada en una embajada? Cossette López aclara y hace llamado

Tegucigalpa, Honduras.— La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, aseguró que no se encuentra bajo amenazas ni amedrentamientos y afirmó que mantiene su tranquilidad y disposición para continuar ejerciendo sus funciones dentro del órgano electoral. A través de su cuenta en la red social X, López enfatizó que, como funcionaria, se encuentra bien y que quienes han intentado violentarla no están a su alcance, lo que le permite conservar su paz y seguir trabajando con normalidad. “Como funcionaria les aseguro que yo estoy bien, no estoy bajo amenazas ni amedrentamientos, porque quien me violenta está lejos de mí, conservo la administración de mi voluntad y mi lucidez, mi paz que no tiene precio”, aseguró.

La consejera sostuvo que mantiene la administración plena de su voluntad y su criterio, y que cuenta con la energía necesaria para continuar levantando "la bandera de la libertad y la democracia". "Tengo energía y ánimo para seguir trabajando, luchando y enarbolando la bandera de la libertad y la democracia. Tengo razones para sonreír y ver al futuro con esperanza, que deseo también la tengan muchos más", indicó.

Como persona les puedo decir: que curioso que alguien que me ha hecho la vida imposible durante el tiempo que tengo de conocerlo, ataca mi honor, a mi hija y mi familia... me fabrica pruebas, me levanta denuncias falsas, me recusa, sus empleados me insultan y suben a redes que... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 20, 2025

Esta aclaración ocurre después de que la noche del viernes 19 de diciembre, su compañero del CNE, Marlon Ochoa, asegurara en una conferencia de prensa, que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall se encontraban "secuestradas por una embajada internacional". "Ambas consejeras se encuentran secuestradas por una embajada extranjera en Tegucigalpa, por lo que hacemos un llamado a las autoridades internacionales a que den con su paradero y que constaten su integridad física", dijo Ochoa, el representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el CNE. Además, Ochoa pidió a las autoridades nacionales y extranjeras investigar si los mensajes que ellas han publicado en redes sociales realmente fueron hechos por ellas de mismas "o si están prestando sus cuentas para que publiquen estos mensajes asesores o funcionarios diplomáticos extranjeros". En respuesta, López hizo referencia a una serie de hechos previos que calificó como ataques personales y profesionales que ha sufrido durante todo el proceso electoral: "Intentaron encerrarme en un salón a fuerza y con violencia en Infop cuando sucedió el incidente de los Biométricos de ingresos aún no regularizados". "Ahora lanza acusaciones de secuestro sobre seres decentes que son embajadores en nuestro país. Basta de hipocresías y manipulaciones", señaló. "Por favor, no le presten atención a este charlatán. Su locura es obvia, está absolutamente desquiciado y parece que lo pone peor que no estemos a su alcance para seguir torturando. Su sola presencia en la misma mesa, es una amenaza para otros. Si hay alguien que ha querido coaccionarme y amedrentarme es él, su partido... a la vista de todos y con absoluta impunidad", escribió la representante del Partido Nacional en su pronunciamiento en X.