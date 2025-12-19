Cossette López no dijo: "Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que gane Tito Asfura"

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en Facebook una captura de pantalla tipo arte que atribuye a Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), una frase en la que supuestamente afirma que hará lo que tenga que hacer para que regrese el expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández y que gane Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional. Sin embargo, es falso. EH Verifica determinó que no existen registros oficiales, declaraciones públicas ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a la funcionaria electoral. “Vamos hacer lo que tengamos que hacer para que regrese Juan Orlando Hernández”, se lee literalmente en el arte difundido en Facebook, que ha sido compartido más de 55 veces en esa red social.

Cossette López es la representante del Partido Nacional ante el CNE desde septiembre de 2024. Durante su periodo como consejera presidenta del órgano electoral, fue señalada por retrasos en la distribución del material electoral en los comicios primarios, particularmente en el Distrito Central y en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el país no ha tenido un ganador oficialmente declarado, casi tres semanas después de la votación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía trabaja para concluir el proceso y tiene plazo legal hasta el 30 de diciembre de 2025 para emitir la declaratoria final.

Es falsa