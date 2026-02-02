  1. Inicio
Gobierno concede asueto de medio día por el aniversario de la Virgen de Suyapa

De acuerdo con el documento, el asueto se aplicará a partir de las 12:00 del mediodía, permitiendo que los funcionarios y empleados públicos puedan participar en las actividades religiosas

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 17:55
Miles de hondureños se llegan hasta la Basílica de Suyapa para rendirle honor a la patrona de Honduras.

 Alex Pérez | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras anunció asueto de medio día para los empleados de la administración pública este 3 de febrero, con motivo de la celebración del día festivo nacional en honor a la Virgen de Suyapa.

La medida fue oficializada mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, en cumplimiento de instrucciones de la Presidencia de la República y en apego al Decreto Legislativo No. 188-2012, que establece esta fecha como feriado nacional desde el año 2013.

De acuerdo con el documento, el asueto se aplicará a partir de las 12:00 del mediodía, permitiendo que los funcionarios y empleados públicos puedan participar en las actividades religiosas y conmemorativas relacionadas con el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

Ofrendas florales y velas: feligreses llegan para el aniversario de la "Morenita"

No obstante, el comunicado aclara que quedan excluidas de esta disposición las instituciones que brindan servicios públicos esenciales, como Defensa Nacional, Seguridad, Bomberos, hospitales, centros de salud, Aduanas y otras dependencias que atienden emergencias de importancia vital para la población o la economía nacional.

Estas entidades deberán mantener su operatividad en las áreas que sus autoridades consideren indispensables.

