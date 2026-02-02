Gobierno concede asueto de medio día por el aniversario de la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras anunció asueto de medio día para los empleados de la administración pública este 3 de febrero, con motivo de la celebración del día festivo nacional en honor a la Virgen de Suyapa.

La medida fue oficializada mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, en cumplimiento de instrucciones de la Presidencia de la República y en apego al Decreto Legislativo No. 188-2012, que establece esta fecha como feriado nacional desde el año 2013.

De acuerdo con el documento, el asueto se aplicará a partir de las 12:00 del mediodía, permitiendo que los funcionarios y empleados públicos puedan participar en las actividades religiosas y conmemorativas relacionadas con el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.